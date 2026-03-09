Η Τουρκία προειδοποίησε ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» κατά οποιασδήποτε απειλής για το έδαφός της.

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά και την σημερινή νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, που καταρρίφθηκε εντός του εναέριου χώρου, της Τουρκίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το ΝΑΤΟ αργά το μεσημέρι της Δευτέρας επιβεβαίωσε την αναχαίτιση πυραύλου που κατευθυνόταν προς την Τουρκία. «Το ΝΑΤΟ παραμένει σταθερό στην ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους του ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ σε ανάρτησή της στο X.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι αεροπορικές άμυνες του ΝΑΤΟ κατέρριψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν.

{https://x.com/rasathaber/status/2030978155117195653}

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, ο πύραυλος καταστράφηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο και τα θραύσματα προσγειώθηκαν σε αγρούς στο Γκαζιαντέπ, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό έναντι οποιασδήποτε απειλής κατά του εδάφους και του εναέριου χώρου της χώρας μας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

{https://x.com/postacomtr/status/2030998473751843307}

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Την περασμένη Πέμπτη η Άγκυρα δήλωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ κατέρριψαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο αλλά η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι εκτόξευσε τον πύραυλο.

Την επίθεση καταδίκασε και το Αζερμπαϊτζάν.

{https://x.com/rasathaber/status/2030999213044031628}

Η Τουρκία προειδοποίησε ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» κατά οποιασδήποτε απειλής για το έδαφός της μετά την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου.

«Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στις καλές γειτονικές σχέσεις και στην περιφερειακή σταθερότητα», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας. «Ωστόσο, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι θα ληφθούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά οποιασδήποτε απειλής που στρέφεται κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι είναι προς το συμφέρον όλων να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις της Τουρκίας σχετικά με αυτό το θέμα», ανέφερε το υπουργείο.

Πληροφορίες από ιρανικά Μέσα, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα ωστόσο, αναφέρουν ότι το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο.

{https://x.com/mynet/status/2030976766890643654}

