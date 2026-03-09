Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ήδη εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν την κλίμακα της κρίσης.

Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ, καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε απώλεια περίπου του 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου για εννέα συνεχόμενες ημέρες. Σύμφωνα με ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Rapidan Energy, πρόκειται για σοκ υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί κατά την κρίση του Σουέζ το 1956.

Η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά παγώσει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, προκαλώντας έντονη αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν ήδη εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές προσπαθούν να αποτιμήσουν την κλίμακα της κρίσης.

Η Rapidan Energy επισημαίνει ότι η τρέχουσα αναστάτωση είναι σχεδόν τριπλάσια από το σοκ που προκάλεσε το αραβικό εμπάργκο πετρελαίου το 1973, όταν είχε διαταραχθεί περίπου το 7% της παγκόσμιας προσφοράς. Η βασική διαφορά με προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά διαθέσιμη εφεδρική παραγωγική ικανότητα για να καλυφθεί το κενό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας εφεδρικής παραγωγής, όμως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει αποκόψει τις εξαγωγές τους από τη διεθνή αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά πετρελαίου έχει μείνει χωρίς ουσιαστικό «μαξιλάρι» ασφαλείας και χωρίς κάποιον παραγωγό που θα μπορούσε να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή για να αντισταθμίσει τις απώλειες.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εξισορρόπηση της αγοράς πιθανότατα θα γίνει μέσω της καταστροφής της ζήτησης, καθώς οι υψηλές τιμές πετρελαίου θα περιορίσουν την κατανάλωση διεθνώς. Παράλληλα, τονίζουν ότι τα στρατηγικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και σημαντικά, είναι πεπερασμένα και δεν επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις ποσότητες που έχουν «παγιδευτεί» στον Περσικό Κόλπο.

Σήμερα τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου ανέρχονται σε περίπου 415 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή στο 58% της συνολικής εγκεκριμένης χωρητικότητας των 714 εκατομμυρίων βαρελιών, σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί πως «οι αγορές πετρελαίου παραμένουν επαρκώς τροφοδοτημένες», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα εάν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Παράλληλα, οι χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας αναμένεται να δεχθούν πιέσεις για να απελευθερώσουν μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων τους, καθώς αυτή θεωρείται πλέον η μοναδική διαθέσιμη επιλογή άμεσης αύξησης της προσφοράς στην αγορά. Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 επρόκειτο να συνεδριάσουν για να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης αποδέσμευσης αποθεμάτων πετρελαίου υπό τον συντονισμό του οργανισμού.