Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποδόθηκαν συνολικά 9,5 εκατομμύρια νέοι ΚΑΔ, οι οποίοι προσαρμόζονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ολοκλήρωσε τη διαδικασία αυτόματης αντιστοίχισης των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, εντάσσοντας στο επικαιροποιημένο πλαίσιο περίπου 1,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε κεντρικά και πλήρως αυτοματοποιημένα, με στόχο την εναρμόνιση των στοιχείων των επιχειρήσεων με το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου επανέρχονται πλέον σε πλήρη λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ που τους έχουν αποδοθεί.

Η ΑΑΔΕ καλεί τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε έλεγχο των στοιχείων τους και, εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτείται επικαιροποίηση των δραστηριοτήτων τους, να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 1η Ιουνίου 2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, αν η αυτόματη αντιστοίχιση δεν διενεργήθηκε ενώ είχε γίνει η αντιστοίχιση βάσει της ταξινόμησης των ΚΑΔ του 2008, υποβάλλεται ειδικό αίτημα έως την 1η Ιουνίου 2026 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, στη θεματική ενότητα Μητρώο, επιλέγοντας:

- για τα φυσικά πρόσωπα: «Μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE»

- για τα νομικά πρόσωπα/οντότητες: «Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική μεταβολή ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία», στη συνέχεια «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου», «Στοιχεία Επιχείρησης» και «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού», καταλήγοντας στην επιλογή «Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού».