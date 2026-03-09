Ο θεσμός που συστάθηκε το 2006 κλείνει τα 20 χρόνια «ζωής», αποτελώντας ορόσημο για το αυτοκίνητο στη χώρα μας, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους κατασκευαστές.

20 χρόνια συμπληρόνονται φέτος από την ίδρυση του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα», του μοναδικού στη χώρα μας ανεξάρτητου δημοσιογραφικού θεσμού που παρακολουθεί αδιαλείπτως τις εξελίξεις στον χώρο της αυτοκίνησης και αναδεικνύει, κάθε χρόνο, μέσα από απολύτως διαφανείς διαδικασίες, τις καλύτερες για τον Έλληνα οδηγό-καταναλωτή επιλογές της αγοράς. Με αφορμή τη σημαντική αυτή επέτειο, τα μέλη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς δηλώνουν έτοιμα να συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία του καταξιωμένου θεσμού και να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωσή του.

Το 2006, όταν μια ομάδα από έμπειρους επαγγελματίες δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου, έπαιρνε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στη δημιουργία ενός ετήσιου βραβείου για αυτοκίνητα, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι 20 χρόνια αργότερα το βραβείο αυτό θα είχε εξελιχθεί σε έναν καθιερωμένο και αναγνωρισμένο τόσο από τους καταναλωτές, όσο και από τους κατασκευαστές θεσμό – και μάλιστα τον απολύτως μοναδικό ανεξάρτητο δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στη χώρα μας: το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» (ΑΤΧ).

Έναν θεσμό που λειτουργεί χωρίς εξαρτήσεις, καθώς δεν αποτελεί ιδιοκτησία ή δραστηριότητα ούτε κάποιας εταιρείας ούτε κάποιου δημοσιογραφικού οργανισμού.

Έναν θεσμό που ανήκει αποκλειστικά σε δημοσιογράφους οι οποίοι συγκροτούν τον μη κερδοσκοπικό «Σύλλογο Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα» - και είναι αυτός ο σύλλογος που πραγματοποιεί με κατοχυρωμένες νομικά διαδικασίες την ανάδειξη κάθε χρόνο του μεγάλου νικητή.

Ο θεσμός ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007». Την πρωτοβουλία για την πρώτη εκείνη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε συμβολικά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, πήρε επιτροπή στην οποία συμμετείχαν οι Αντώνης Κόλλιας, Σπύρος Ρέκκας, Γιάννης Σταυρόπουλος, Θοδωρής Τσίκας και Πάνος Φιλιππακόπουλος ενώ την οργανωτική υποστήριξη προσέφερε η εταιρεία Prom Auto του Αντώνη Στιβαχτάρη.

Προηγουμένως είχε απευθυνθεί πρόσκληση προς ένα πλήθος ήδη γνωστών και έμπειρων συντακτών αυτοκινήτου από τους οποίους προέκυψε η πρώτη κριτική επιτροπή του θεσμού, τα μέλη της οποίας δεν άργησαν να προχωρήσουν στην ίδρυση του «Συλλόγου Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα», διαμορφώνοντας και καταθέτοντας στις αρμόδιες αρχές το πρώτο καταστατικό του νεοσύστατου σωματείου, το οποίο καθόριζε τις αρχές λειτουργίας του και - μαζί τους - τον τρόπο που θα αναδεικνυόταν κάθε χρόνο ο μεγάλος νικητής. Διότι ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή πως τα πάντα έπρεπε να γίνονται με βάση κάποιες αρχές, που αφενός θα ήταν κοινώς αποδεκτές από τα μέλη και αφετέρου θα έδιναν το σωστό μήνυμα: και στους Έλληνες οδηγούς-καταναλωτές, και στον κόσμο της αγοράς αυτοκινήτου.

Βασικό στοιχείο που χαρακτήρισε το ΑΤΧ από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ήταν το ότι αποτέλεσε - και συνεχίζει να αποτελεί - μία κοινή δράση ανεξάρτητων ειδικευμένων δημοσιογράφων και όχι εκδοτικών εταιριών ή άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και σήμερα το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα - το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος: τα μέλη του συμμετέχουν στις εκάστοτε διαδικασίες λειτουργώντας ως ανεξάρτητες προσωπικότητες και ψηφίζουν κατά συνείδηση επιλέγοντας κάθε χρόνο εκείνο το νέο μοντέλο που θεωρούν το καταλληλότερο για τον Έλληνα αγοραστή και τις ελληνικές συνθήκες.

Αυτοί, λοιπόν, οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι πρόβλεψαν και την ανάγκη της ανανέωσης, φροντίζοντας να ορίσουν ηλικιακό όριο για τα μέλη του ΑΤΧ (τα 67 έτη), ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε νεότερους συναδέλφους να ενταχθούν στον σύλλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα ιδρυτικά μέλη του ΑΤΧ, στη σημερινή σύνθεση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη μόλις τέσσερις δημοσιογράφοι, ενώ άλλοι επτά έχουν περάσει πλέον στο καθεστώς του ομότιμου μέλους με δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες του συλλόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Και είναι αυτός ο λόγος που σήμερα το Αυτοκίνητο της Χρονιάς βρίσκεται να έχει στις γραμμές του πολύ «νέο αίμα»: μόνο την τελευταία πενταετία στις γραμμές του εντάχθηκαν οκτώ νέα μέλη – σε ένα σύνολο 27 μελών που είναι και το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το καταστατικό. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η είσοδος κάθε νέου μέλους γίνεται – και πάλι με προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες - με έγκριση της γενικής συνέλευσης.

Και επειδή ό,τι δεν εξελίσσεται δεν αργεί να γίνει παρωχημένο, το ΑΤΧ φρόντισε να προχωρήσει σε μια σειρά από βελτιώσεις προς όφελος και της διαφάνειας, και της αντικειμενικότητας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που είδαμε να συμβαίνουν στο πλαίσιο αυτό ήταν και η καθιέρωση φανερής ψηφοφορίας - και μάλιστα με υποχρέωση των μελών του ΑΤΧ να υποστηρίζουν την ψήφο τους με σχετικό επεξηγηματικό κείμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αυτοκινήτου της Χρονιάς (atx.gr).

Καθιερώθηκαν επίσης στα 20 αυτά χρόνια μια σειρά από παράλληλες δραστηριότητες, που πλέον πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πορεία προς την ανάδειξη του καινούριου ΑΤΧ, όπως το τελικό test drive των αυτοκινήτων στην πίστα, ενώ φέτος είχαμε την προσθήκη σε αυτές και του “debate” των εκπροσώπων των εταιρειών που συμμετείχαν για να υπερασπιστούν την υποψηφιότητα του μοντέλου τους ενώπιον των μελών του Αυτοκινήτου της Χρονιάς. Παράλληλα, το ΑΤΧ προχώρησε σε σημαντικά βήματα ενίσχυσης της επικοινωνίας του μέσω των δελτίων τύπου, των κοινωνικών δικτύων και της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του, ενώ σταθερή αξία αποτελούν τα ίδια του τα μέλη που φροντίζουν να φτάνει το μήνυμα του θεσμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες, ακροατές και τηλεθεατές.

Όλα αυτά συνέβαλαν στο να αποτελεί πλέον το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα μια αναγνωρίσιμη διάκριση – σημείο αναφοράς για την αγορά αυτοκινήτου. Και έχει αυτή η διάκριση ακόμα μεγαλύτερη αξία καθώς, όπως ήδη αναφέραμε, πρόκειται για αξιολόγηση που γίνεται με γνώμονα τις συνθήκες της πατρίδας μας και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του Έλληνα οδηγού-καταναλωτή.

Δύο λόγια για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα

Στόχος του «Συλλόγου Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα» είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων αυτών που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πλέον κατάλληλα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οδηγούς.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου που στις αρχές Νοεμβρίου επιλέγουν τα 10 επικρατέστερα για τον τίτλο μοντέλα. Υποψήφια είναι όλα εκείνα τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στην Ελλάδα το προηγούμενο 12-μηνο. Στη συνέχεια, τα μέλη του ΑΤΧ έχουν στη διάθεσή τους 100 βαθμούς ο καθένας, για να τους απονείμουν στα 10 αυτά υποψήφια μοντέλα, δίνοντας ως μέγιστη βαθμολογία το 20 και ως ελάχιστη το 5.

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην κεντρική εκδήλωση του θεσμού που πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο. Κάθε μέλος της επιτροπής υποχρεούται στη συνέχεια να δημοσιοποιήσει το σκεπτικό της απόφασής του. Νικητής αναδεικνύεται το μοντέλο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.