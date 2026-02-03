Η Καλαμάτα μόλις έγραψε ιστορία του street art με τη μνημειώδη τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας από τον Κλεομένω Κωστόπουλο.

Η Καλαμάτα έγραψε ιστορία στο street art χάρη στον Κλεομένη Κωστόπουλου, γνωστό και ως KLE και στην τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας που ο ίδιος δημιούργησε.

Η αλληγορική τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας -που στην ουσία είναι το πορτρέτο της πόλης της Καλαμάτας- ψηφίστηκε από το Street Art Cities ως η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025.

«Είναι το πορτρέτο της Καλαμάτας που ουσιαστικά στην τελική του μορφή πήρε το πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας για πολύ συγκεκριμένους λόγους», είχε πει ο Κλεομένης Κωστόπουλος στη συνέντευξή του στο Dnews.

Για μένα η Μαρία Κάλλας πια λειτουργεί σαν ένα παγκόσμιο οικουμενικό σύμβολο. Γι' αυτό επέλεξα και ένα πορτρέτο της που δεν ήταν από αυτά τα πολύ φανταχτερά, τα πολύ φτιαγμένα. Δηλαδή είναι μια πιο ανθρώπινη Μαρία Κάλλας στο πορτρέτο που απεικονίζεται.

Για μένα η Μαρία Κάλλας είναι ένας φορέας πολιτισμικού φορτίου και νομίζω ότι το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στη σύγχρονη Ελλάδα γιατί τέτοια σύμβολα του πολιτισμού, που έχουν ελληνική καταγωγή και ξεπέρασαν τα γεωγραφικά όρια της χώρας μας, είναι αναγκαία παραδείγματα σήμερα για να μπορέσει να ανασυσταθεί ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός», εξηγούσε στην ίδια συνέντευξη.



Αξίζει να σημειωθεί ότι προηγουμένως το έργο είχε διακριθεί με διεθνές βραβείο, αυτό της καλύτερης τοιχογραφίας στον κόσμο για τον μήνα Νοέμβριο 2025.

Το Street Art Cities σε ανακοίνωσή του στα social media, αναφέρει: «Η Καλαμάτα μόλις έγραψε ιστορία στην τέχνη του δρόμου. Η μνημειώδης τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας του @kle_omenis ψηφίστηκε ως η καλύτερη του 2025 από το Street Art Cities, καθιστώντας την την πρώτη ελληνική νίκη στην ιστορία.

Για τον καλλιτέχνη Κλεομένη Κωστόπουλο, αυτό το έργο είναι μια ζωντανή αφήγηση για τον τόπο, τη μνήμη και την πολιτιστική συνέχεια.



"Η Κάλλας δεν είναι ένα αναμνηστικό πορτρέτο, αλλά μια συμβολική παρουσία, ένα σώμα που μεταφέρει τον πολιτισμό μεταξύ παρελθόντος και παρόντος», λέει.



Φύση, ρίζες, φρούτα, πουλιά: σύμβολα ταυτότητας που γεννήθηκαν από τη γη και τους ανθρώπους που την κατοικούν.



Η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή.



"Όταν ένα έργο σε δημόσιο χώρο αγκαλιάζεται έτσι, συνειδητοποιείς ότι δεν ανήκει πλέον σε σένα, αλλά στους ανθρώπους που ζουν μαζί του", μοιράζεται ο KLE».

Ο Tiny Tim, συνιδρυτής του Street Art Cities σημειώνει:



«Ήταν απίστευτο να βλέπουμε την Ελλάδα να συσπειρώνεται πίσω από αυτή την τοιχογραφία. Το πάθος και η υπερηφάνεια έδειξαν πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η συλλογική φωνή. Σύντομα θα επισκεφθούμε την πόλη για να παραδώσουμε το βραβείο και να δούμε από κοντά αυτή τη μνημειώδη τοιχογραφία».



Για τον KLE, η νίκη είναι «μια στιγμή ευγνωμοσύνης, όχι ένας τερματισμός, αλλά κίνητρο για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα προς τον δημόσιο χώρο».



Για την Καλαμάτα, είναι μια υπενθύμιση ότι οι πόλεις μπορούν να ασχοληθούν με τη σύγχρονη κουλτούρα χωρίς να χάσουν τον εαυτό τους.



Μια τοιχογραφία ριζωμένη στον τόπο. Μια κοινότητα που έδειξε την παρουσία της. Μια ιστορική πρωτιά για την Ελλάδα.

Ο KLE σε ανάρτησή του αναφέρει για αυτή τη σπουδαία διάκριση που έλαβε το έργο του:



« Τελικά τα καταφέραμε, δώσαμε φωνή σε έναν τοίχο και ακούστηκε παντού [...] Συνεχίζω με την ίδια τόλμη, πίστη και όραμα για έναν δημόσιο χώρο που θα μας αφορά όλους. Για έναν σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό που θα αξίζει να αγαπάμε και να μοιραζόμαστε.



Ψηλά το κεφάλι!!».