Ο Γιάννης Μανιάτης υπενθυμίζει ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο ΠΑΣΟΚ από το 2013-2014, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι ξαναανακαλύπτει μόλις τώρα τη γεωπολιτική του σημασία.

Στον απόηχο της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη και την αναφορά του για τον Κάθετο Διάδρομο, ο Γιάννης Μανιάτης επιχειρεί να αποκαταστήσει την πραγματικότητα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που υλοποιήθηκε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ το 2013-2014.

Ο ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ενώ τα βασικά βήματα είχαν ολοκληρωθεί ήδη από το 2013-2014, η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται να «ανακαλύπτει» τώρα τη σπουδαιότητά του, επιχειρώντας να καλύψει τα χρόνια αδράνειας και να κεφαλαιοποιήσει επικοινωνιακά το έργο.

Η ανάρτηση του Γιάννη Μανιάτη:

Χαιρόμαστε που ο κ. Μητσοτάκης μιλά σε συνεντεύξεις του, όπως η χθεσινή, με τόσο ενθουσιασμό για τον Κάθετο Διάδρομο και τη γεωπολιτική του σπουδαιότητα. Μόνο που “ξεχνά” να πει ότι:

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι έργο ΠΑΣΟΚ από το 2013-2014.

Τον Δεκέμβριο 2014 υπογράψαμε με τους υπουργούς Ενέργειας Βουλγαρίας και Ρουμανίας το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κάθετου Διαδρόμου.

Το 2013 εντάξαμε στα ενεργειακά έργα ευρωπαϊκής Προτεραιότητας PCIs, τα δύο πρώτα σημαντικά έργα υλοποίησης του Κάθετου Διαδρόμου: το πρώτο τμήμα του, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB και τη μονάδα τροφοδοσίας υγροποιημένου αερίου FSRU της Αλεξανδρούπολης.

Έπρεπε να περάσουν 12 ολόκληρα χρόνια ελληνικής κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας, για να ξυπνήσει επιτέλους η σημερινή κυβέρνηση (προφανώς μετά το “drill baby drill”), ώστε ξαφνικά να ανακαλύψει τη σπουδαιότητα του Κάθετου Διαδρόμου και τώρα να τρέχει να καλύψει τον χαμένο χρόνο και να τον εκμεταλλευτεί και επικοινωνιακά.

Πάντως, κάλλιο αργά παρά ποτέ, όταν πρόκειται για το καλό της πατρίδας!

