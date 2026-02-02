Οι εκπαιδευτικοί κατεβαίνουν στο δρόμο αύριο διεκδικώντας μεταξύ άλλων ην επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στους μισθούς.

Δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και καθηγητές αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχουν σε στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00, η οποία έχει κηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στην Αττική. Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση στις 12:30 στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, με βασικά αιτήματα την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ετοιμάζονται να συμμετάσχουν σύσσωμα στην στάση εργασίας γεγονός που θα επηρεάσει και το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε όσες τάξεις οι εκπαιδευτικοί προχωρήσουν σε κινητοποίηση. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις τάξεις όπως κάθε μέρα ενώ οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα αφορούν τα μαθήματα από τις 12 έως και το σχόλασμα ενώ για την Πρωτοβάθμια αναμένεται να επηρεαστεί και η λειτουργία του Ολοήμερου.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, σχολίασε στο Dnews για την προγραμματισμένη στάση εργασίας ότι «δυναμώνουμε τον συλλογικό μας αγώνα για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Όταν γύρω μας χορεύουν τα δισεκατομμύρια για τις φοροαπαλλαγές των λίγων και τους πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν μπορούμε να δεχτούμε τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο» για αυξήσεις.»

Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ: Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία στις 3 Φεβρουαρίου

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόωρο σχόλασμα, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η λειτουργία του Ολοήμερο, καθώς έχει κηρυχθεί στάση εργασίας και για τις απογευματινές ώρες. Σε αρκετές σχολικές μονάδες το ολοήμερο μπορεί να ανασταλεί μερικώς ή και πλήρως, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σε Γυμνάσια και Λύκεια. Για τις ώρες που οι καθηγητές θα συμμετέχουν στη στάση εργασίας θα καταγραφούν κενά στο πρόγραμμα, ενώ σε περιπτώσεις συνεχόμενων κενών εύλογα οι μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα, μετά από απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου.