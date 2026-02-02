«Σε αυτές τις δύσκολες, τις δύσβατες ώρες που περνά η χώρα μας, εγώ θα ήθελα μόνο να θυμάστε ένα πράγμα: Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί», δήλωσε ο Αν. Σαμαράς.

Μήνυμα με έντονο συμβολισμό έστειλε από την Καλαμάτα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την εορτή της Υπαπαντής.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα μας, υπό την ευλογία και τη σκέπη της Παναγιάς της Υπαπαντής. Είναι όμως σήμερα και μια ιδιαίτερη χαρά για την πόλη μας, γιατί υποδεχόμαστε και τιμούμε έναν φίλο και πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε αυτές τις δύσκολες, τις δύσβατες ώρες που περνά η χώρα μας, εγώ θα ήθελα μόνο να θυμάστε ένα πράγμα: Ο πατριωτισμός ενώνει και δεν διαιρεί!».

{https://www.youtube.com/watch?v=E_HRS9N6UXM}