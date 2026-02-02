Οι Ιάπωνες δεν καθαρίζουν κάθε εβδομάδα το σπίτι τους αλλά κάθε ημέρα.

Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα στη δουλειά, η ιδέα της γενικής καθαριότητας μπορεί να μοιάζει βουνό. Για πολλούς Ευρωπαίους, το καθάρισμα είναι κάτι που αναβάλλεται, συσσωρεύεται και τελικά γίνεται αγγαρεία.

Στην Ιαπωνία όμως, τα πράγματα λειτουργούν εντελώς διαφορετικά και τα σπίτια παραμένουν σχεδόν μόνιμα καθαρά χωρίς υπερπροσπάθεια.

Όπως εξηγεί η ειδική σε θέματα σπιτιού Παλόμα Χερνάνζ, το μυστικό δεν είναι τα ρομπότ ή οι επαγγελματίες καθαριστές. Είναι μια σειρά από μικρές, καθημερινές τελετουργίες που εμποδίζουν τη σκόνη και τη βρωμιά να συσσωρευτούν εξαρχής.

5 λεπτά την ημέρα αντί για 2 ώρες το Σάββατο

Στην ιαπωνική κουλτούρα, η καθαριότητα δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά την εβδομάδα. Είναι μια συνεχής, ήπια διαδικασία.

«Στην Ιαπωνία υπάρχει ένας βασικός κανόνας: καλύτερα 5 λεπτά κάθε μέρα παρά δύο ώρες το Σάββατο», αναφέρει η Χερνάνζ. Αυτή η φιλοσοφία αλλάζει εντελώς τη σχέση μας με την τάξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όταν δεν αφήνεις τη βρωμιά να συσσωρεύεται, ο καθαρισμός παύει να είναι αγχωτικός.

Η είσοδος του σπιτιού: η πρώτη γραμμή άμυνας

Στα ιαπωνικά σπίτια, τα παπούτσια μένουν πάντα έξω. Και αυτό δεν είναι απλώς παράδοση – είναι μια πρακτική στρατηγική καθαριότητας.

Έτσι, η σκόνη, η λάσπη και τα μικροσωματίδια του δρόμου δεν μπαίνουν ποτέ στο εσωτερικό του σπιτιού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα δάπεδα παραμένουν καθαρά για πολύ περισσότερο χρόνο, χωρίς προσπάθεια.

Τα δάπεδα δεν «σφουγγαρίζονται» – φροντίζονται

Αντί για σφουγγαρίστρες, οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν μαλακά πανιά που τα περνούν με το χέρι πάνω στα πατώματα. Η άμεση επαφή επιτρέπει την αφαίρεση ακόμα και της πιο λεπτής σκόνης που συνήθως μένει πίσω.

Αυτή η μέθοδος δεν είναι πιο κουραστική, είναι απλώς πιο ακριβής.

Ο καθημερινός αερισμός είναι τελετουργία

Στην Ιαπωνία, τα παράθυρα ανοίγουν κάθε πρωί, ακόμη και τον χειμώνα. Ο καθαρός αέρας απομακρύνει τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης και φρεσκάρει τον χώρο από την αρχή της ημέρας.

Δεν είναι απλώς πρακτικό – είναι μέρος της καθημερινής ρουτίνας ευεξίας.

Καθαριστές αέρα: όταν η σκόνη δεν προλαβαίνει να καθίσει

Πολλά ιαπωνικά σπίτια χρησιμοποιούν καθαριστές αέρα και υγραντήρες. Αυτές οι συσκευές μειώνουν τα αιωρούμενα σωματίδια και τον στατικό ηλεκτρισμό, που κάνει τη σκόνη να κολλάει στις επιφάνειες.

Όπως λέει η Χερνάνζ, έτσι «η σκόνη δεν έχει καν χρόνο να καθίσει».

Λιγότερη βρωμιά, λιγότερα χημικά

Όταν η σκόνη δεν συσσωρεύεται, δεν χρειάζονται ισχυρά καθαριστικά. Τα έπιπλα, τα πατώματα και τα υφάσματα φθείρονται λιγότερο και διατηρούνται σε καλή κατάσταση για περισσότερα χρόνια.

Αυτό σημαίνει λιγότερα έξοδα και λιγότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Γιατί στην Ιαπωνία η καθαριότητα δεν είναι αγγαρεία αλλά βασίζεται σε μια βαθύτερη φιλοσοφία:

Καθαριότητα σημαίνει σεβασμός προς τον εαυτό σου και τον χώρο σου.

Καθαρός χώρος σημαίνει ήρεμο μυαλό, επηρεασμένο από τον Ζεν Βουδισμό

Τα παιδιά μαθαίνουν να καθαρίζουν από το σχολείο ενώ το σπίτι θεωρείραι ένας σχεδόν ιερός χώρος.

Ο καθαρισμός δεν είναι τιμωρία ή καταναγκασμός. Είναι μια συνειδητή, ήρεμη πράξη φροντίδας.

Όπως τονίζει η Παλόμα Χερνάνζ, δεν έχει σημασία το σπίτι να είναι τέλειο. Σημασία έχει να μη φτάνει ποτέ στο σημείο να λερωθεί πραγματικά.

Όταν ο καθαρισμός γίνεται μικρό καθημερινό τελετουργικό, παύει να είναι βάρος και γίνεται μέρος μιας ζωής με λιγότερο άγχος και περισσότερη τάξη.