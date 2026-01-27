Μια απλή και φυσική λύση, χωρίς δυνατά χημικά.

Μια μέρα η τουαλέτα φαίνεται πεντακάθαρη και την επόμενη εμφανίζεται ένας καφέ ή κοκκινωπός κύκλος που δεν φεύγει όσο κι αν τρίβεις. Αυτοί οι λεκέδες προκαλούνται από το σκληρό νερό, το οποίο περιέχει μέταλλα όπως ασβέστιο και σίδηρο που κολλάνε στην πορσελάνη της λεκάνης. Αν μείνουν για καιρό, γίνονται όλο και πιο δύσκολοι να καθαριστούν και κάνουν την τουαλέτα να δείχνει βρώμικη, ακόμα κι όταν το μπάνιο είναι καθαρό.

To marthastewart προτείνει μια απλή και φυσική λύση, χωρίς δυνατά χημικά. Το λευκό ξίδι είναι αρκετά όξινο ώστε να διαλύει τα άλατα, αλλά ταυτόχρονα ασφαλές για συχνή χρήση και χωρίς έντονη μυρωδιά. Είναι ένα υλικό που οι περισσότεροι έχουμε ήδη στο σπίτι.

Για να καθαρίσεις τη λεκάνη, ρίξε περίπου μισό φλιτζάνι λευκό ξίδι κατευθείαν μέσα, προσπαθώντας να καλύψεις τα σημεία όπου υπάρχουν οι λεκέδες. Άφησέ το να δράσει. Για ελαφρούς λεκέδες αρκούν λίγα λεπτά, ενώ για πιο έντονους καλό είναι να το αφήσεις μέχρι και μία ώρα ώστε να μαλακώσουν τα άλατα.

Όσο περιμένεις, μπορείς να καθαρίσεις και το εξωτερικό της τουαλέτας ψεκάζοντας μείγμα από ίσα μέρη ξίδι και νερό και σκουπίζοντας με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι. Όταν περάσει ο χρόνος, τρίψε ελαφρά το εσωτερικό της λεκάνης με βούρτσα. Θα δεις ότι οι λεκέδες φεύγουν πολύ πιο εύκολα χωρίς έντονο τρίψιμο. Στη συνέχεια τράβηξε το καζανάκι και η λεκάνη θα δείχνει αισθητά πιο καθαρή και φωτεινή.

Σε περιοχές με σκληρό νερό, οι λεκέδες μπορεί να εμφανίζονται ξανά αν δεν υπάρχει τακτική συντήρηση. Αν εντάξεις το καθάρισμα με ξίδι στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα, θα αποτρέψεις τη συσσώρευση αλάτων. Αν δεις ότι οι λεκέδες επιστρέφουν πιο γρήγορα, μπορείς να επαναλαμβάνεις τη διαδικασία κάθε δύο εβδομάδες.

Καλό είναι να αποφεύγεις σκληρά ή μεταλλικά εργαλεία, γιατί χαράζουν την πορσελάνη και κάνουν τους λεκέδες να κολλάνε πιο εύκολα στο μέλλον. Επίσης, μην αναμειγνύεις ποτέ το ξίδι με χλωρίνη ή αμμωνία, γιατί δημιουργούνται επικίνδυνα αέρια. Τέλος, μην αφήνεις τους λεκέδες να μένουν για πολύ καιρό· όσο πιο νωρίς τους αντιμετωπίζεις, τόσο πιο εύκολα φεύγουν.