Προκαταρκτικές συζητήσεις ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με το Ιράν.

Ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν, επιχειρώντας να διαπραγματευτούν συμφωνία για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρουν πηγές των Financial Times που έχουν ενημερωθεί για αυτές τις προσπάθειες.

Ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις της Τεχεράνης σε πλοία, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο πρώτο μήνυμά του την Πέμπτη υποσχέθηκε να παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να συνεχιστεί η πίεση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς να διευρυνθεί η σύγκρουση, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι στους FT, ενώ ναυτιλιακές εταιρείες στρέφονται προς το πολεμικό ναυτικών δυτικών χωρών, για την παροχή πιθανής συνοδείας για τα τάνκερ τους.

Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που εμπλέκονται στις συνομιλίες, ανέφεραν οι δύο αξιωματούχοι. Ο ένας δήλωσε ότι και η Ιταλία έχει κάνει προσπάθειες να ξεκινήσει συζητήσεις με την Τεχεράνη, για το ίδιο ζήτημα. Το Λονδίνο δεν μιλά απευθείας με το Ιράν για την πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Βρετανούς αξιωματούχους.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις πως οι συνομιλίες θα προχωρήσουν, ή ότι το Ιράν είναι πρόθυμο για διαπραγματευτεί για το θέμα, τόνισαν οι δύο από τους αξιωματούχους.

Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαφωνούν με την προσέγγιση

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες». Όμως, κανένα ευρωπαϊκό πολεμικό ναυτικό δεν είναι έτοιμο να συνοδεύσει πλοία στα Στενά του Ορμούζ, αν υπάρχει κίνδυνος επίθεσης, λόγω φόβου κλιμάκωσης του πολέμου, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

Άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους για τις προσπάθειες προσέγγισης. «Κάποιοι πιστεύουν ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιρανούς. Αλλά (οι χώρες της ΕΕ) έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για αυτό, κάτι που το κάνει πιο περίπλοκο», ανέφεραν οι πηγές των FT.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιδιώξει να αποφύγουν οποιαδήποτε απευθείας συμμετοχή στη σύγκρουση, όμως οι κυβερνήσεις ανησυχούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που αυξάνει το κόστος της ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ασκώντας επιπλέον πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σε περίπου 100 δολάρια το βαρέλι, από τα σχεδόν 60 δολάρια που ήταν στις αρχές της χρονιάς. Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 75% την ίδια χρονική περίοδο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως το Παρίσι θα είναι έτοιμο να συμμετέχει σε συνοδεία πλοίων, αν υποχωρήσει η σύγκρουση. Ο Γάλλος πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν και του επεσήμανε πως πρέπει να τερματιστεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, δήλωσε στην Corriere della Sera- σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή: «Προσπαθούμε να κάνουμε την Ευρώπη να μιλήσει με μία, ενωμένη φωνή… πιέζοντας για δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι να ζητήσουμε επίσημα να επιτρέπεται σε πλοία των χωρών που δεν είναι σε πόλεμο να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ».

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.