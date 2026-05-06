«Το κείμενο του Axios είναι περισσότερο μία λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ παρά πραγματικότητα» αναφέρει ο βουλευτής του Ιράν.

Βουλευτής του ιρανικού κοινοβουλίου είπε την Τετάρτη ότι δεν ισχύει το άρθρο του Axios που αναφέρει ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία.

Χαρακτήρισε την αμερικανική πρόταση περισσότερο ως λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα.

«Το κείμενο του Axios είναι περισσότερο μία λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ παρά πραγματικότητα. Οι Αμερικανοί δεν θα κερδίσουν τίποτα σε έναν πόλεμο που χάνουν από αυτό που δεν έχουν κερδίσει σε διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ιμπραήμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής και της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του του κοινοβουλίου.

Προειδοποίησε ακόμα πως το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει αν οι ΗΠΑ ή οι σύμμαχοί τους λάβουν νέα δράση στο πεδίο της μάχης.

{https://x.com/EbrahimRezaei14/status/2051995346474074509}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι ανέφερε το Axios

Σύμφωναμε το Axios, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, μόλις μιας σελίδας, για το τέλος του πολέμου και έθεσε το πλαίσιο για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα,.

Το Axios επικαλείται για το ρεπορτάζ του δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμα πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, οι ΗΠΑ περιμένουν την απάντηση του Ιράν μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα, αλλά πηγές αναφέρουν ότι αυτό είναι το πιο κοντινό σημείο που έχουν φτάσει από την αρχή του πολέμου οι δύο πλευρές.

Απορρίπτει την απομάκρυνση ουρανίου το Ιράν

Από την πλευρά του Ιράν, όπως αναφέρει ειδησεογραφικό πρακτορείο που συνδέεται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας διέψευσε αναφορές ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να αφαιρέσει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα στο πλαίσιο συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Η Defa Press, η οποία συνδέεται με τον ιρανικό στρατό, δήλωσε την Τετάρτη ότι η απομάκρυνση ουρανίου από το Ιράν είχε αποκλειστεί «εντελώς και αμετάκλητα» στις διπλωματικές συζητήσεις, επικαλούμενη πληροφορίες από ανώτερους Ιρανούς διπλωματικούς αξιωματούχους.

Το δημοσίευμα απέρριψε επίσης αναφορές ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο 14 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντάς το ως μέρος μιας εκστρατείας των ΜΜΕ από «εχθρικά μέσα που συνδέονται με την ασφάλεια».

Τα σχόλια έγιναν αφότου η Axios ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη πλησιάζουν σε συμφωνία που συνδέεται με τον πόλεμο, τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Με πληροφορίες του Reuters/Axios/Iran International