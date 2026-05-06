Η καταδίωξη ξεκίνησε από τον Κολωνό και συνεχίστηκε μέχρι την περιοχή του Ρέντη.

Χειροπέδες σε έναν 49χρονο οδηγό πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τετάρτης, 06/05, έπειτα από καταδίωξη στην περιοχή του Ρέντη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ομάδα της ΟΠΚΕ που βρισκόταν στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Χρηματιστηρίου στον Κολωνό γύρων στις 05:00, έκρινε ύποπτο ένα όχημα και κάλεσαν τον οδηγό του να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 49χρονος δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να τραπεί σε φυγή. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 49χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο ύψος της οδού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό. Από την σύγκρουση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Στη συνέχεια ο 49χρονος συνέχισε την πορεία και στη συμβολή των οδών Λεγάκη και Μυστρά στου Ρέντη έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα.

Ο συλληφθέντας μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση.