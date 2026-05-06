Χειροπέδες σε έναν 28χρονο και έναν 24χρονο πέρασε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη.

Στα χέρια του «ελληνικού FBI» έπεσαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης.

Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 24χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών την Τρίτη, 05/05. Από τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 27 κιλά και 42,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (skunk), 11,2 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και μισό γραμμάριο κοκαΐνης.

Όπως προέκυψε, ο 28χρονος διακινούσε τα ναρκωτικά ενώ ο 24χρονος τα παραλάμβανε και τα αποθήκευε στην οικία του.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων και από την κατοχή του 24χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:]

22 συσκευασίες –τύπου VACUUM περιέχουσες συνολικά ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (Skunk) συνολικού βάρους 27.100 γραμμαρίων,

4 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 42,7 γραμμαρίων,

2 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης συνολικού βάρους 11,2 γραμμαρίων,

2 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος XANAX,

συσκευασία κοκαΐνης βάρους 0,5 γραμμαρίων,

160 ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων,

3 κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του,

2 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 2 σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις, κολλητική ταινία καθώς και ζελατίνα για τυποποίηση ναρκωτικών ουσιών.

Επισημαίνεται ότι, ο 28χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την χώρα από ανακριτική Αρχή.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.