Αίτημα ώστε το έργο να χαρακτηριστεί Μνημείο Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς κατέθεσε το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου.

Οι εμβληματικές «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου πήραν πάλι τη θέση τους στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, μετά από εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και την προσθήκη νέου φωτισμού.

Το γνωστό γλυπτό είχε παρουσιάσει σημαντικές φθορές με την πάροδο του χρόνου, τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από την επαφή με το κοινό, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα για επισκευή. Τη διαδικασία χρηματοδότησαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και επιχειρήσεις–μέλη του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, Νίκου Θεοδωρίδη, κατά τη διάρκεια της τελικής αποκατάστασης αφαιρέθηκαν δεκάδες αντικείμενα που είχαν τοποθετήσει επισκέπτες πάνω στο έργο, ενώ τονίστηκε ότι η συντήρηση ενός δημόσιου γλυπτού σε ανοιχτό χώρο είναι μια συνεχής και απαιτητική διαδικασία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaxxtpjhka9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι «Ομπρέλες» επανατοποθετήθηκαν ελαφρώς ψηλότερα, ώστε να αποφεύγονται νέες φθορές από το κοινό, ενώ ενισχύθηκε και ο φωτισμός τους με σύγχρονο σύστημα LED, που παραμένει κυρίως λευκό αλλά μπορεί να αλλάζει χρώματα σε ειδικές περιστάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, έχει κατατεθεί αίτημα ώστε το έργο να χαρακτηριστεί Μνημείο Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κάτι που θα διευκολύνει τη μελλοντική του προστασία και χρηματοδότηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=xzyfuwoYE9g}

Στην εκδήλωση παράδοσης παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φορέων και ιδιωτικού τομέα για την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Από την πλευρά του, ο ΣΒΕ υπογράμμισε τη συμβολή του στην αποκατάσταση, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον δήμο.

Οι ανανεωμένες «Ομπρέλες» επιστρέφουν έτσι ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της παραλίας, με στόχο να διατηρηθούν καλύτερα στο μέλλον και να συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.