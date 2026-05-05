Κροατική υπηκοότητα πήρε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς.

Οι πρόγονοι του κατάγονταν από την Κροατία και, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κροατίας, ο διάσημος ηθοποιός πλέον είναι και τυπικά «Κροάτης».

«Ο παγκοσμίως γνωστός ηθοποιός, που σημάδεψε τον κινηματογράφο με πολλούς ρόλους του, ανέλαβε έναν νέο ρόλο, υιοθετώντας την κροατική υπηκοότητα» ανέφερε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Ντάβορ Μποζίνοβιτς.

Ο 72χρονος ηθοποιός έγινε δεκτός σε ειδική τελετή, από τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς. «Η μακρά καριέρα του Τζον και η καλλιτεχνική επιτυχία του είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές και είμαστε ευτυχείς που καλλιεργεί με υπερηφάνεια τις κροατικές ρίζες του», είπε ο Πλένκοβιτς.

Η προγιαγιά και ο προπάππους του Τζον Μάλκοβιτς μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας και ό ίδιος ο χολιγουντιανός ηθοποιός έχει επισκεφθεί πολλές φορές τα Βαλκάνια, είτε για ιδιωτικά ταξίδια, είτε συμμετέχοντας σε θεατρικές παραγωγές.