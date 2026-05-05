Χαβιέ Μπαρδέμ και Lars Ulrich, των Metallica, είναι μερικοί μόνο που μιλούν στο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden.

Λίγο πριν έρθουν στην Αθήνα για μία όπως φαίνεται μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ , στις 23 Μαΐου, οι Iron Maiden βρέθηκαν στην επίσημη παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της μπάντας «Ιron Maiden: Burning Ambition.

Οι Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain, Bruce Dickinson και φυσικά η πιο διάσημη μασκότ στην ιστορία της μουσικής, ο Eddie, βρέθηκαν στο Λονδίνο το βράδυ της Τρίτης για την παγκόσμια πρεμιέρα.

Φυσικά, ο Eddie έκλεψε τις εντυπώσεις.

Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 105 λεπτών προσφέρει μία μοναδική πρόσβαση στα επίσημα αρχεία και με προσωπικές, βιωματικές αφηγήσεις από τα παλαιότερα και σημερινά μέλη των Iron Maiden. «Η ταινία προσκαλεί το κοινό να ζήσει από κοντά μία από τις πιο εμβληματικές πορείες στην ιστορία της μουσικής] αναφέρει χαρακτηριστικά η σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

Μέσα από 5 δεκαετίες μουσικής πανδαισίας, το δυναμικό ντοκιμαντέρ καταγράφει την πορεία του συγκροτήματος από τις παμπ του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου. Με αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μέλη των Iron Maiden και τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ και ο ιδρυτής και ντράμερ των Metallica Lars Ulrich, αλλά και ολοκαίνουργιες animated σκηνές με τη θρυλική μασκότ του συγκροτήματος, τον Eddie, η ταινία φέρνει κοντά στο αδιαπραγμάτευτο όραμα των Iron Maiden και στην ακλόνητη σχέση τους με την παγκόσμια στρατιά των φανς.

Και όλα αυτά λίγο πριν την άφιξή τους στην Αθήνα για την παγκόσμια περιοδεία του «Run for your lives».

