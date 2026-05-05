Kάθε μέρα μέχρι τη συναυλία του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, το Dnews θα αφηγείται μία δεκαετία από την ιστορία των Metallica, μιας – αν όχι της μεγαλύτερης μουσικής μπάντας όλων των εποχών.

Οι Metallica, ένα από τα συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής σκηνής, δεν είναι απλά μία μπάντα. Είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στις καρδιές των εκατομμυρίων φανς. Οι Metallica είναι εμμονή.

Όλα ξεκίνησαν στις 28 Οκτωβρίου του 1981, όταν Δανός πιτσιρικάς από το Σαν Φρανσίσκο, που έπαιζε ντραμς, ο Lars Ulrich έβαλε μία αγγελία στην εφημερίδα LA Recycler. Ο κιθαρίστας και frontman James Hetfield απάντησε. Τότε δεν ήξεραν ότι πολύ σύντομα θα έγραφαν ιστορία οι δυο τους. Προσέλαβαν τον φίλο και συγκάτοικο του Hetfield, Ron McGovney, για να παίξει μπάσο, τον Dave Mustaine για να παίξει κιθάρα, και έγιναν οι Metallica.

Το όνομά τους ήταν μία πρόταση του φίλου τους, Ron Quintana. Η άνοδός τους επρόκειτο να είναι σχετικά γρήγορη, χάρη στην απόλυτη ταχύτητα εργασίας, την προσπάθεια και μια σπάνια μουσική χημεία. Ξεκίνησαν live εμφανίσεις στο Λος Άντζελες, αρχικά έπαιζαν πριν τους τότε headliners Saxon. Ηχογράφησαν το πρώτο τους demo, No Life ‘Til Leather και εκείνη η κοινότητα ανταλλαγής κασετών της εποχής τρελάθηκε με τον ήχο τους. Μετά από σαρωτικά live, οι Metallica βρέθηκαν να μετακομίζουν αφού πρώτα έπεισαν τον μπασίστα Cliff Burton να εγκαταλείψει το συγκρότημά του, τους Trauma, και να αντικαταστήσει τον McGovney.

1983 - Και εγένετο «Kill 'Em All»

Ο «έμπορος» της metal σκηνής από την Ανατολική Ακτή, ο Jon Zazula πρότεινε στο συγκρότημα μια συμφωνία για άλμπουμ με την ανεξάρτητη δισκογραφική του εταιρεία, Megaforce Records, και το 1983, οι Metallica ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη με ένα U-Haul για να ηχογραφήσουν το πρώτο τους άλμπουμ. Λίγο μετά την άφιξή τους στη Νέα Υόρκη τον Απρίλιο του 1983, ο Mustaine αντικαταστάθηκε από τον Kerk Hammett, των Exodus.

Η ιστορία με τον Mustaine όμως δεν είχε τελειώσει. Αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα μπιφ στην ιστορία της metal. Μόλις πρόσφατα ο Mustaine είπε ότι το άφησε πίσω του. Οι καυγάδες έντονοι, οι εξαρτήσεις συχνές αλλά αυτά θα τα πούμε άλλη μέρα γι αυτό stay tuned στο Dnews για καθημερινές ιστορίες και παρασκήνια από τους Metallica.

Κάπως έτσι, χωρίς τον Mustaine – που δεν τα πήγε κι άσχημα, σχημάτισε τους Megadeth, που επίσης έρχονται Ελλάδα το καλοκαίρι- οι Μetallica με τον Hammett στην κιθάρα και τον Μπάρτον στο μπάσο μπήκαν στο στούντιο για πρώτη φορά. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους το εξαιρετικό «Kill 'Em All» κυκλοφόρησε αργότερα μέσα στη χρονιά γεμάτο thrash, punk, crunchy metal riffs, όπως το υπέροχο «The Four Horsemen», το ανυπέρβλητο «Whiplash» και το κλασικό πια σε αξία και διαχρονικότητα «Seek & Destroy».

1984...Ride the Lightning

Το κύρος του συγκροτήματος ανέβηκε ραγδαία όμως με το Ride the Lightning. Η λαμπρή υποδοχή που είχαν οι Metallica στην metal κοινότητα τους επέτρεψε να κυκλοφορήσουν γρήγορα το δεύτερο άλμπουμ τους, Ride the Lightning, με τον παραγωγό Flemming Rassmussen στην Κοπεγχάγη στα Sweet Silence Studios το καλοκαίρι του 1984.

Με τη χημεία της σύνθεσης τους να ωριμάζει με ανησυχητικό ρυθμό, κλασικές συνθέσεις όπως τα «For Whom the Bell Tolls» και «Fade to Black» συνδύαζαν περήφανα την επιθετικότητα των «Fight Fire With Fire» και του ύμνου «Creeping Death». Οι Q Prime Management και Elektra Records έτρεξαν να αναλάβουν το συγκρότημα. Τέτοια ευκαιρία δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει χαμένη. Μέχρι το φθινόπωρο του 1984 η μοίρα είχε μιλήσει, η πορεία των Metallica ήταν προδιαγεγραμμένη, ο πλανήτης απλά περίμενε να τους ακούσει….

1986 - Θρίαμβοι και τραγωδίες...

Στα τέλη του 1985, ο συνδυασμός Rassmussen/Sweet Silence παρείχε τη βάση για το «Master of Puppets», το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, σε μιξάρισμα του Michael Wagener στο Λος Άντζελες, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1986. Το δυναμικό «Battery» και το επικό ορχηστρικό «Orion» ήταν ανάμεσα στις εκπληκτικές συνθέσεις, και έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη του «πρίγκιπα του σκότους» Ozzy Osbourne, το «Master of Puppets» έφτασε στα κορυφαία 30 charts άλμπουμ, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τη βάση των φανς των Metallica πέρα από κάθε φαντασία. Οι Metallica φαινόταν ασταμάτητοι. Αλλά μια ανείπωτη τραγωδία έμελε να τους προσγειώσει απότομα.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 1986, σε περιοδεία τους στη Σουηδία, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής διαδρομής, το λεωφορείο της περιοδείας των Metallica ξέφυγε από τον έλεγχο και ανατράπηκε. Ο Κλιφ Μπάρτον σκοτώθηκε. Η επιρροή του στην μουσική ανάπτυξη του συγκροτήματος ήταν τεράστια, συνδυάζοντας τις DIY φιλοσοφίες του τζαμαρίσματος και του πειραματισμού με μια οξεία γνώση της μουσικής θεωρίας. Αντιμέτωποι με την ανάγκη να βρουν ένα νέο μονοπάτι μετά από 40 plus οντισιόν, επέλεξαν τον Jason Newsted από τους Flotsam & Jetsam για να αναλάβει καθήκοντα.

Δυστυχώς για εκείνον όμως ποτέ οι Μetallica δεν του έδωσαν τα credits που του άξιζαν. Δεν τον αποδέχτηκαν ποτέ επί της ουσίας ως δικό τους. Ωστόσο, η μπάντα ξεκίνησε αμέσως μια περιοδεία και το 1987, ηχογράφησε γρήγορα ένα EP με διασκευές με τίτλο «The $5.98 E.P. - Garage Days Re-Revisited». Η ηχογράφηση έγινε στο γκαράζ του Ούλριχ, το οποίο μετέτρεψαν τα ίδια τα μέλη της μπάντας σε ένα μικρό στούντιο με τα χέρια τους.

1988 - «...And Justice For All»

Το συγκρότημα ηχογράφησε το τέταρτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, «...And Justice For All», πρώτα με τον Rassmussen να αναλαμβάνει ξανά το τιμόνι, αυτή τη φορά στα One On One Studios στο Λος Άντζελες, αφού δεν λειτούργησε μία πρώτη απόπειρα συνεργασίας με τον Mike Clink, γνωστό από το Appetite for Destruction.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1988, έφτασε στο Νο6 στα αμερικανικά charts την ώρα που η μπάντα ήταν απασχολημένη να εκτοξεύει τους headliners Van Halen από τη σκηνή κατά τη διάρκεια της περιοδείας Monsters of Rock, μόλις πριν ξεκινήσει την πρώτη παγκόσμια περιοδεία ως headliners. Εκείνη ήταν η εποχή του MTV. Αν δεν είχες βίντεοκλιπ δεν υπήρχες. Όχι όμως οι Metallica.

Επί χρόνια αρνούνταν πεισματικά να μπουν στο τρυπάκι ενός μουσικού βίντεο. Τελικά όμως, υπέκυψαν και δημιούργησαν ένα από τα πιο σπουδαία videoclips στην παγκόσμια ιστορία της μουσικής.κατάφεραν να πουν ένα από τα πιο σπουδαία αντιπολεμικά τραγούδια το «Οne» με πλάνα από την ταινία του 1971 «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του». Με αυτόν τον τρόπο οι Metallica αφηγήθηκαν την ιστορία του «One», ένα σκοτεινό, ασπρόμαυρο, βίαιο, συναισθηματικό κομμάτι που υπογράμμισε την απόλυτη μοναδικότητά τους. Το MTV πρόβαλε το βίντεο τα ξημερώματα γιατί τότε metal μπάντες δεν «έπαιζαν» στις ώρες αιχμής. Μόλις όμως προβλήθηκε το «One] τα τηλέφωνα του MTV έσπασαν από φανς που το ζητούσαν ξανά και ξανά. Είχαν ήδη γράψει ιστορία.

Η ιστορία των Metallica φυσικά δεν σταματά εδώ… Αυτή ήταν όνο η αρχή. Αύριο και κάθε μέρα το Dnews θα αφιερώνει ένα κείμενο για να αφηγηθεί κάθε μία δεκαετία, μιας – αν όχι της μεγαλύτερης μουσικής μπάντας όλων των εποχών.