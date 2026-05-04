Με κομπλιμέντα ξεκίνησε η Μαρία Μπεκατώρου το νέο επεισόδιο «The Chase».

Στο νέο επεισόδιο «The Chase» η Μαρία Μπεκατώρου απέδειξε για μία ακόμη φορά τον αυθορμητισμό και την ειλικρίνειά της, σχολιάζοντας με ενθουσιασμό την εξωτερική εμφάνιση της νέας παίκτριας, χαρίζοντάς της ένα ιδιαίτερο κομπλιμέντο.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια λίγο πριν ξεκινήσει την κανονική ροή του παιχνιδιού, θέλησε να γνωρίσει λίγο καλύτερα την παίκτρια, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Άκου τώρα πώς θα ξεκινήσω, είσαι από τις πιο ωραίες παίκτριες που έχουν έρθει ποτέ στο Chase. Είσαι γοητευτική, έχεις υπέροχα μάτια, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθες σήμερα εδώ να παίξεις μαζί μας».

Από την πλευρά της, η παίκτρια αποδέχθηκε ντροπαλά το κομπλιμέντο ανταποδίδοντάς το και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της παρουσιάστριας μιλώντας για την προσωπικότητά της:

«Είμαι τραγουδίστρια, είμαι 9 χρόνια στο ελληνικό ρεπερτόριο, αυτό. Εμφανίζομαι στα μπουζούκια, αυτή είναι η λέξη. Τώρα είμαι σε ένα μαγαζί στην παραλιακή. Τα τελευταία 2-3 χρόνια παίζω beach volley, παίζω επιτραπέζια παιχνίδια πολύ με τις φίλες μου, κάνω και γυμναστήριο όσο μπορώ. Με τα χρήματα θα επενδύσω σε καινούργιο τραγούδι».

