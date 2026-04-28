Η αντίδραση της Μαρίας Μπεκατώρου στο «The Chase» και ο ενθουσιασμός του Chaser.

Μία ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου στο νέο επεισόδιο του «The Chase», με το «Γεράκι» να κάνει ένα διακριτικό κομπλιμέντο για την εμφάνιση της Μαρίας Μπεκτώρου.

Ειδικότερα, την ώρα που ο Chaser μπήκε στο πλατό προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Χρήστο, κοίταξε την παρουσιάστρια λέγοντάς της:

«Έχω πάθει κάτι σήμερα, γιατί πώς έχεις καταφέρει να φοράς κάτι τόσο casual και ταυτόχρονα να φαίνεσαι τόσο φαντασμαγορική. Μπορείς να μου πεις; Σε παρακαλώ, λύσε μου αυτή την απορία».

Από την πλευρά της, όπως ήταν αναμενόμενο, η Μαρία Μπεκατώρου έμεινε έκπληκτη από την δήλωση του Chaser, λέγοντας: «Γεράκι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ!».

Στη λήξη του παιχνιδιού, το «Γεράκι» κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να κερδίσει τους παίκτες, με αποτέλεσμα να… απογοητευτεί η Μαρία Μπεκατώρου.

