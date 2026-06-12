Έκλεισε την πόρτα της επιστροφής- Αιχμές για την «υστεροφημία» του και την «ζημιά» στην παράταξη

Για πρώτη φορά ο Κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε προσωπική επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά μετά τις πληροφορίες ότι ιδρύει νέο κόμμα. ..Ευθέως ανταγωνιστικό ως προς τη Ν.Δ.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Θα ήταν πολύ κακό και για την δική του υστεροφημία» είπε ο Κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντ1 και τον Ν. Χατζηνικολάου ρίχνοντας την πρώτη εσωκομματική βόμβα.

Φυσικά προσπάθησε να «σφάξει» τον πρώην πρωθυπουργό με το ..βαμβάκι αφού παραδέχθηκε ότι ο κ. Σαμαράς ήταν ένας «καλός πρωθυπουργός που πήγε την χώρα μπροστά».

Προσπάθησε να εκθέσει τον Αντώνη Σαμαρά στους Νεοδημοκράτες

Με μία καλά ζυγισμένη διατύπωση ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εκθέσει τον πρώην πρωθυπουργό στη βάση της Ν.Δ. χρεώνοντας του -εμμέσως πλην σαφώς- μια δεύτερη «προδοσία».

Την λέξη «προδοσία» δεν την εκστόμισε αλλά την υπονόησε όταν είπε ότι “η παράταξη ανέδειξε τον Αντώνη Σαμαρά τον ξανααγκάλιασε και του έδωσε δεύτερη ευκαιρία».

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Οι υπαινιγμοί για δεύτερη «προδοσία»

Ποια ήταν η δεύτερη ευκαιρία που η παράταξη έδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ξανα -αγκαλιάζοντας τον;

Προφανώς ο πρωθυπουργός αναφερόταν στο 2009. Όταν ο κ. Σαμαράς εξελέγη Πρόεδρος της Ν.Δ. παρά την κατηγορία της «αποστασίας» που τον ακολουθούσε από την πτώση της κυβέρνησης Κων/νου Μητσοτάκη το ’93.

Η επιστροφή του «άσωτου υιού» της Ν.Δ. είχε ξεκινήσει πολύ πριν. Όταν ο τότε Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής το 2004 τον έβαλε στο ευρωψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Αφού είχε προηγηθεί η διάλυση της ΠΟΛ.ΑΝ. Στις εκλογές του 2007 και παρά τις αντιρρήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη ο Κ. Καραμανλής ενέταξε τον Αντώνη Σαμαρά και στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Έκτοτε το νερό μπήκε στο αυλάκι για τον Μεσσήνιο πολιτικό. Το 2009 όταν παραιτήθηκε ο Κ. Καραμανλής από τη Ν.Δ. μετά από εκλογική ήττα , ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη Πρόεδρος του κόμματος και λίγα χρόνια αργότερα έγινε και πρωθυπουργός.

Βλέπει προσωπική στρατηγική και όχι πολιτική διαφωνία

Η δεύτερη ..μαχαιριά του πρωθυπουργού προς τον Αντώνη Σαμαρά ήρθε όταν προσπάθησε να αποδώσει το μένος του πρώην πρωθυπουργού όχι στην διαφωνία του με τις πολιτικές της κυβέρνησης αλλά με ένα προσωπικό καπρίτσιο.

«Όλες οι ενστάσεις του προέκυψαν τώρα αν και ο ίδιος το 2023 πολιτεύτηκε με τη Ν.Δ” είπε ο Κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε «το θέμα δεν είναι να λύσουμε τα προσωπικά μας».

Έκλεισε την πόρτα της επιστροφής στη Ν.Δ.

Και επίσημα ο πρωθυπουργός «σφράγισε» την έναρξη του εμφυλίου στη παράταξη βάζοντας ..δυναμίτη και στην τελευταία γέφυρα που θα οδηγούσε σε συμφιλίωση και επιστροφή Σαμαρά στη Ν.Δ.

«Εκ του αποτελέσματος ήταν σωστή η διαγραφή. Δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα» είπε ο κ. Μητσοτάκης στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Σαμαράς από εδώ και πέρα λογίζεται για «εχθρός».

Προσεκτικές αιχμές προς τον Κ. Καραμανλή

Για τον Κ. Καραμανλή ο πρωθυπουργός επέλεξε άλλη στρατηγική. Ήταν εμφανώς πιο προσεκτικός λέγοντας ότι προσβλέπει σε μία «αξιοπρεπή και λειτουργική σχέση». Γιατί άραγε;

Πρώτον , επειδή ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής δεν έχει δημόσια συνδεθεί με το εγχείρημα Σαμαρά.

Δεύτερον , διότι η σκληρή κριτική Καραμανλή απέναντι στην κυβέρνηση δεν έχει προσωπικές αναφορές με σκληρούς χαρακτηρισμούς.

Τρίτον, διότι ο Καραμανλισμός στη Ν.Δ. είναι ταυτισμένος με την «ψυχή» της παράταξης.

Όμως η εικόνα της επίθεσης με το ..γάντι εκ μέρους της κυβέρνησης απέναντι στον Κ. Καραμανλή θα αλλάξει όταν και εάν υπάρξει δημόσια στήριξη του στο εγχείρημα Σαμαρά.

Μέχρι τότε οι εσωκομματικές αγκωνιές θα δίνονται με αμφότερες διαρροές στον Τύπο.

..Εδώ εκλογές ..εκεί εκλογές που είναι οι εκλογές;

Κι ενώ ο πρωθυπουργός επανέλαβε στη συνέντευξη του ότι οι εκλογές θα γίνουν «την Άνοιξη του ‘27» όλη η κινητοποίηση του κομματικού και κυβερνητικού μηχανισμού παραπέμπει σε πρόωρες εκλογές. Ενδεχομένως διότι αυτή η διπλή ανάγνωση μειώνει τις πιθανότητες διεύρυνσης του εμφυλίου με τους βουλευτές να επιζητούν πρωτίστως την επανεκλογή τους.

«Κλείδωσε» η προεκλογική στρατηγική Μαξίμου

Στο Μαξίμου η προεκλογική στρατηγική έχει «κλειδώσει» . Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

..Με τους πολιτικούς αναλυτές να εισηγούνται στον πρωθυπουργό να μην ασχολείται με την αντιπολίτευση αλλά να ρίξει το βάρος του στα προβλήματα της κοινωνίας.

Περιορισμένες αναφορές σε αρχηγούς αντιπολίτευσης

Έτσι οι ονομαστικές αναφορές του πρωθυπουργού σε αρχηγούς της αντιπολίτευσης θα είναι περιορισμένες. Ο Κ. Μητσοτάκης αρκέστηκε να πει για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «θυμίζει οδηγό που τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και τώρα θέλει να ξαναοδηγήσει νέο αυτοκίνητο».

Ενώ οι αναφορές του στην Μαρία Καρυστιανού ήταν μάλλον απαξιωτικές. «Η Καρυστιανού είναι απροσδιόριστη και άγνωστης πολιτικής ταυτότητας και ικανότητας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Κόβει την κουβέντα για συνεργασία με δεξιά κόμματα

Η ίδια στρατηγική προβλέπει την καθολική απόρριψη κάθε σεναρίου που θα περιλαμβάνει κυβέρνηση συνεργασίας με άλλα δεξιά κόμματα. Ώστε να βγει από το μυαλό και του πιο δυσαρεστημένου ψηφοφόρου της Ν.Δ. η όποια απενοχοποιημένη σκέψη ότι αν ψηφίσει Σαμαρά ή Βελόπουλο ή Λατινοπούλου στο τέλος η ψήφος του θα καταλήξει από άλλη πόρτα σε μία ακόμη κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η εμμονή με την μία και μοναδική κάλπη

Κι αν κάτι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της προεκλογικής στρατηγικής του Μαξίμου είναι η εμμονή της κυβέρνησης να επαναλαμβάνει ότι υπάρχει μία Κυριακή και μία εκλογική αναμέτρηση. Και ότι η «αυτοδυναμία» της Ν.Δ. είναι μονόδρομος. Με το επιχείρημα ότι αν στην πρώτη κάλπη η Ν.Δ. δεν πάρει πάνω από 30% τότε υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί ο «μπαμπούλας» της ακυβερνησίας.

Γεγονός που φανερώνει την αγωνία της κυβέρνησης να μην σημειώσει μικρές εκλογικές πτήσεις την α΄ Κυριακή. Τέτοιες που θα την αφοπλίσουν και θα δρομολογήσουν άλλες εξελίξεις εντός της Ν.Δ.