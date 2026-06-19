Την αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ελληνικής αποστολής στα Στενά του Ορμούζ.

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, οδηγώντας ήδη σε αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος είναι η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς, όπου η διέλευση ήταν απολύτως ελεύθερη χωρίς τέλη ή ανάγκη στρατιωτικής παρουσίας.

Η Ελλάδα, έχοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ως κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής της πολιτικής και συμμετέχοντας ήδη στην επιχείρηση «Aspides», δηλώνει πρόθυμη να συνεισφέρει σε μια μελλοντική διεθνή αποστολή στην περιοχή.

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και ότι απαράβατη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ελληνική συμμετοχή αποτελεί η ρητή διεθνής νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ομερτά» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης

Η παραπάνω τοποθέτηση του Πρωθυπουργού προκάλεσε αίσθηση, με το ΚΚΕ να εξαπολύει σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση αναφορικά με την πιθανή αποστολή ελληνικών φρεγατών στα Στενά του Ορμούζ και τη συνεργασία με την Ουκρανία για την παραγωγή πλωτών drones.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση με πολεμικό κυνισμό δηλώνει έτοιμη να σύρει τον λαό και τη χώρα πιο βαθιά στα σφαγεία των πολέμων», εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης εμπλοκής της χώρας στους διεθνείς ανταγωνισμούς.

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Το ΚΚΕ αναφέρεται ειδικότερα στην πιθανότητα αποστολής ελληνικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που, όπως αναφέρει, γίνεται «χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της χώρας, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης και των ευρωατλαντικών συμμάχων της».

Παράλληλα, ασκεί κριτική στη συνεργασία της Ελλάδας με την Ουκρανία στον τομέα των αμυντικών συστημάτων, υποστηρίζοντας ότι «η προσήλωση της κυβέρνησης στις συμφωνίες με το καθεστώς του αχυρανθρώπου Ζελένσκι αποτελεί πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της».

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για «σιωπή» των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων απέναντι στις εξελίξεις. Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, «η ομερτά μεταξύ της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων, που καταπίνουν τη γλώσσα τους μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις και την κλιμάκωση της ελληνικής πολεμικής εμπλοκής, επιβεβαιώνει ότι μοιράζονται κοινές δεσμεύσεις, εχθρικές για τα συμφέροντα του λαού και της χώρας».

Κλείνοντας, το ΚΚΕ απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες, τονίζοντας: «Καλούμε τον ελληνικό λαό σε ετοιμότητα! Με τη δράση του να καταδικάσει την πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο», ενώ επαναλαμβάνει το αίτημά του να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ελλάδα και να επιστρέψει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχει σε αποστολές εκτός συνόρων.