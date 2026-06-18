Συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ζελένσκι στις Βρυξέλλες.

Το ουκρανικό θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά, που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία, για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Στη συνάντηση που έγινε στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας της Αθήνας με το Κίεβο.