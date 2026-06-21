Την ώρα που οι τράπεζες και τα funds ψάχνουν τρόπο να αποφύγουν τον Άρειο Πάγο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, νέες υποθέσεις αποκαλύπτουν πώς κινούνται. Συνταξιούχος των 670 ευρώ καλείται να αποπληρώσει 140.000 ευρώ σε 12 μήνες.

Τον τρόπο που κινούνται τα funds αποκαλύπτει η υπόθεση με συνταξιούχο των 670 ευρώ που καλείται να αποπληρώσει 140.000 ευρώ μέσα σε ελάχιστους μήνες στη «Do Value»

Ουσιαστικά οδηγεί σε πλειστηριασμό κατοικία στην Πετρόυπολη αφού κάνει πρόταση για εξόφληση δανείου σε χαμηλοσυνταξιούχο των 670 ευρώ με διάρκεια μόλις 1 έτος. Όπως αποκαλύπτεται η χαμηλοσυνταξιούχος από την Πετρούπολη έρχεται αντιμέτωπη με τις μεθόδους της εταιρείας διαχείρισης δανείων «Do Value». Η κ. Αλεξάνδρα μέσω συγγενικού της προσώπου απευθύνθηκε στο Σωματείο εργαζομένων στις προβλήτες 2 & 3 του λιμανιού του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) όπου σε συνεννόηση με την Επιτροπή κατά των Πλειστηριασμών του ΠΑΜΕ, προχώρησαν σε παρέμβαση στην εταιρεία «Do Value».

Η εταιρεία «Do Value» στη συνάντηση μετέφερε τις απαιτήσεις του fund- επενδυτή όπου ουσιαστικά ζήτησε η αποπληρωμή του δανείου που αυτή τη στιγμή το ύψος του είναι περίπου 140.000 ευρώ, να πραγματοποιηθεί αυστηρά εντός ενός έτους.

Όπως τονίζουν μάλιστα βουλευτές του ΚΚΕ «το δάνειο ήταν εξασφαλισμένο από την Εθνική Ασφαλιστική με συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο σύζυγος της κας Αλεξάνδρας, ο οποίος απεβίωσε από σοβαρή και αιφνίδια αρρώστια. Η Εθνική Ασφαλιστική αντί να καλύψει τις υποχρεώσεις της, ως όφειλε, στράφηκε δικαστικά απέναντι στην οικογένεια με τη δικαιολογία της απόκρυψης ιατρικών στοιχείων, πράγμα που σύμφωνα με την οικογένεια ποτέ δεν έγινε».

50.000 ευρώ είναι τόκοι για όσο διάστημα το δάνειο παρέμενε αρρύθμιστο

«Η doValue θα καταλάβει ότι δεν πρέπει να τα βάζει με τους μεροκαματιάρηδες της Δυτικής Αθήνας» τονίζει σε δήλωσή του ο Βαγγέλης Σίμος, Δήμαρχος Πετρούπολης με αφορμή τις εξωφρενικές απαιτήσεις για εξόφληση δανείου ύψους 140.000 ευρώ μέσα σε μόλις ένα έτος σε χαμηλοσυνταξιούχο των 670 ευρώ, δημότη Πετρούπολης.

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«Δίνουμε διορία στη doValue μέχρι τις 26 Ιούνη για να φέρει πρόταση που να μπορεί η κυρία Αλεξάνδρα να εξυπηρετήσει. Σε διαφορετική περίπτωση ανοίγει πόλεμο με την πόλη μας» τονίζει ο Β. Σίμος και προσθέτει: «Τις προηγούμενες μέρες καταγγείλαμε την εταιρεία διαχείρισης δανείων doValue που οδηγεί σε αδιέξοδο συμπολίτισσα μας, συνταξιούχο των 670 ευρώ, ζητώντας της να αποπληρώσει σε έναν μόλις χρόνο το σύνολο της οφειλής των 140.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 50.000 ευρώ είναι τόκοι για όσο διάστημα το δάνειο παρέμενε αρρύθμιστο, χωρίς καμία ευθύνη της κ Αλεξάνδρας.

Παρά το κύμα κατακραυγής που έχει δημιουργήσει στην πόλη μας η συγκεκριμένη καταγγελία, η doValue παραμένει άφαντη. Ως δήμαρχος της πόλης και επικεφαλής της αγωνιστικής Δημοτικής Αρχής της Πετρούπολης δίνουμε στη doValue διορία μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου για να πάρει πίσω την εμετική της πρόταση και να φέρει πρόταση ρύθμισης που η κυρία Αλεξάνδρα θα μπορεί να ικανοποιήσει.

Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία doValue ανοίγει πόλεμο με την πόλη μας. Όλοι σε ετοιμότητα! Η Πετρούπολη μια γροθιά. Ο λαός μας, οι φορείς της πόλης και η Δημοτική Αρχή θα δώσουμε ένα καλό μάθημα στη doValue.

Η doValue θα καταλάβει ότι δεν πρέπει να τα βάζει με τους μεροκαματιάρηδες της Δυτικής Αθήνας. Μέχρι τις 26 Ιούνη λοιπόν...».

Η αποκάλυψη και η ερώτηση στη Βουλή

Ερώτηση για την απαράδεκτη πρακτική εταιρείας διαχείρισης δανείων ενάντια σε συνταξιούχο στην Πετρούπολη κατέθεσαν προς τους υπουργούς Ανάπτυξης, Οικογένειας - Κοινωνικής Συνοχής και Οικονομικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Γκιόκας, Σεμίνα Διγενή, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Αφροδίτη Κτενά, Διαμάντω Μανωλάκου, Θανάσης Παφίλης και Χρήστος Τσοκάνης.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης:

«Μία χαμηλοσυνταξιούχος από την Πετρούπολη έρχεται αντιμέτωπη με τις απαράδεκτες μεθόδους της εταιρείας διαχείρισης δανείων "doValue''.

Η κα Αλεξάνδρα μέσω συγγενικού της προσώπου απευθύνθηκε στο Σωματείο Εργαζομένων στις προβλήτες 2 & 3 του λιμανιού του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), που σε συνεννόηση με την Επιτροπή του ΠΑΜΕ Κατά των Πλειστηριασμών προχώρησαν σε παρέμβαση στην εταιρεία ''doValue''.

Η εταιρεία ''doValue'' στη συνάντηση μετέφερε τις απαράδεκτες απαιτήσεις του fund - επενδυτή, που ουσιαστικά ζήτησε η αποπληρωμή του δανείου, που αυτήν τη στιγμή το ύψος του είναι περίπου 140.000 ευρώ, να πραγματοποιηθεί αυστηρά εντός ενός έτους. Είναι φανερό ότι η κα Αλεξάνδρα είναι αδύνατον να βρει το ποσό των 140.000 ευρώ με μια σύνταξη των 670 ευρώ που παίρνει τον μήνα. Βεβαίως, την εταιρεία ''doValue'', σαν αρπακτικό της λαϊκής στέγης, την αφήνει παγερά αδιάφορη και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να βγάλει το συντομότερο δυνατό κέρδος για τον επενδυτή - πελάτη της, που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των συμφερόντων του στην Ελλάδα.

Μάλιστα το fund και η ''doValue'' επικαλούνται αστειότητες για να δικαιολογήσουν τις εμετικές πρακτικές τους. Επικαλούνται την ύπαρξη ακινήτου της συγκεκριμένης γυναίκας στην Κεφαλονιά και ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν δίνουν διάρκεια στην αποπληρωμή δανείου, όταν η ίδια η ύπαρξη του ακινήτου διασφαλίζει τον επενδυτή ότι θα πάρει το οφειλόμενο ποσό.

Μάλιστα το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ έχει καταγγείλει ότι η δικηγορική εταιρεία Χαρακτινιώτη, που εκπροσωπεί την ''doValue'', συνέβαλε στο να οδηγηθεί η οικογένεια σε υπερτοκισμό, αφού περίπου 50.000 ευρώ από το ποσό είναι τόκοι που μπήκαν το διάστημα που το δάνειο παραμένει αρρύθμιστο, με ευθύνη και της συγκεκριμένης δικηγορικής εταιρείας Χαρακτινιώτη. Πρόκειται για μεθόδους που είναι γνωστές σε χιλιάδες οφειλέτες που έχουν αναγκαστεί να συνομιλήσουν με την εν λόγω δικηγορική εταιρεία ή με άλλες αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες που εκπροσωπούν τους servicers.

Εδώ να συμπληρώσουμε ότι σύμφωνα με την οικογένεια το δάνειο ήταν εξασφαλισμένο από την Εθνική Ασφαλιστική με συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο σύζυγος της κας Αλεξάνδρας, ο οποίος απεβίωσε από σοβαρή και αιφνίδια αρρώστια. Η Εθνική Ασφαλιστική αντί να καλύψει τις υποχρεώσεις της, ως όφειλε, στράφηκε δικαστικά απέναντι στην οικογένεια με τη δικαιολογία της απόκρυψης ιατρικών στοιχείων, πράγμα που σύμφωνα με την οικογένεια ποτέ δεν έγινε.

Στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Εθνική Ασφαλιστική και στην κα Αλεξάνδρα, η αστική Δικαιοσύνη δικαίωσε την Εθνική Ασφαλιστική.

Αυτός είναι ο πραγματικός Γολγοθάς που βιώνουν λαϊκοί άνθρωποι εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και ΝΔ, που με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ κατεδάφισαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, έδωσαν στα αρπακτικά των funds τα δάνεια εργατικών - λαϊκών οικογενειών, έκαναν τους πλειστηριασμούς ηλεκτρονικούς, διευκολύνοντάς τους ακόμα περισσότερο με τις συνεχείς αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Γι' αυτό η αντιπαράθεση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη επιχειρεί να κρύψει ότι όλοι μαζί χέρι - χέρι έβγαλαν τα σπίτια του λαού στο σφυρί, και πολύ περισσότερο κρύβουν ότι η επόμενη κυβέρνηση θα εφαρμόσει τις κατευθύνσεις της Κομισιόν για ακόμα μεγαλύτερη επίσπευση των πλειστηριασμών.

Γι' αυτόν τον λόγο κανένας τους, ούτε η ΝΔ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού δεν μιλάνε για πραγματική κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, με κατάργηση όλου του αντιδραστικού νομοθετικού οπλοστασίου, όπως λέει μόνο το ΚΚΕ και βέβαια το παλεύει κάθε μέρα.

Το παράδειγμα της κας Αλεξάνδρας από την Πετρούπολη επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι τα κέρδη τους δεν συμβιβάζονται με τις ζωές μας και τις ανάγκες μας.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί:

- Τι μέτρα θα λάβουν ώστε η εταιρεία ''doValue'' και οι συνεργάτες της να σταματήσουν τις απαράδεκτες πρακτικές και τις εξωφρενικές απαιτήσεις, που οδηγούν την κα Αλεξάνδρα και χιλιάδες νοικοκυριά σε αδιέξοδο και απόγνωση, και να μην κινηθεί καμία διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού;».