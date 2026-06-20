«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους περίπου 50.000 μαθητές που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο της πόλης μας, ένα αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον» τόνισε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας.

Με σημερινό του άρθρο που φιλοξενείται στην εφημερίδα τα Νέα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τοποθετείται για το δάνειο που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων της πόλης. Όπως σημειώνει, η απόφαση για τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έως 75 εκατ. ευρώ ελήφθη μετά από μακρά προετοιμασία και εκτεταμένες συζητήσεις, με βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για περίπου 50.000 μαθητές που φοιτούν στα δημόσια σχολεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η δημοτική αρχή, στην Αθήνα λειτουργούν 398 σχολεία που στεγάζονται σε 677 κτίρια, με την πλειονότητα να είναι ιδιαίτερα παλαιά. Το 76% των σχολικών κτιρίων έχει ηλικία άνω των 40 ετών, ενώ 17 σχολεία μετρούν πάνω από έναν αιώνα ζωής. Παράλληλα, μόλις 18 σχολικά συγκροτήματα έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τη λειτουργικότητα όσο και το κόστος συντήρησης των σχολείων.

Το άρθρο του δημάρχου Αθηναίων

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πότε παίρνεις ένα δάνειο; Πρώτον, όταν το χρειάζεσαι. Δεύτερον, όταν μπορείς να το συνάψεις, όταν δηλαδή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κρίνουν ότι η οικονομική κατάσταση του ενδιαφερόμενου διασφαλίζει την αποπληρωμή του δανείου. Και τρίτον, όταν ο δανειολήπτης μπορεί να εξυπηρετεί το δάνειο, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την κάλυψη βασικών αναγκών του.

Και τους τρεις αυτούς όρους καλύπτει πλήρως η Αθήνα. Εξ ου και την προηγούμενη εβδομάδα, το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 2,5 χρόνια προετοιμασίας, εξαντλητικών συζητήσεων και προσεκτικής επεξεργασίας λύσεων για τα σχολεία της πόλης μας, πήρε απόφαση να συνάψει δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έως 75 εκατ. ευρώ, με το χαμηλότερο επιτόκιο δανείου ειδικού σκοπού, 5ετή περίοδο χάριτος και χρόνο αποπληρωμής την 20ετία. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους περίπου 50.000 μαθητές που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο της πόλης μας, ένα αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον.

Το χρειάζεται η Αθήνα αυτό το δάνειο; Στην πόλη μας έχουμε 398 σχολεία, τα οποία στεγάζονται σε 677 κτίρια. Το 76% των σχολικών κτιρίων έχει ηλικία μεγαλύτερη των 40 ετών, 17 σχολεία είναι άνω των 100 ετών και ένα στα δύο έχει συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. Επίσης, 16 χρόνια μετά τη νομοθεσία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, μόνο 18 σχολικά συγκροτήματα έχουν αναβαθμιστεί. Μία από τις συνέπειες της κακής ενεργειακής κατάστασης των σχολικών κτιρίων, είναι ότι ο Δήμος της Αθήνας δαπανά ετησίως περίπου 5 εκατ. ευρώ για ενέργεια, χωρίς μάλιστα, συχνά να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, ο τελευταίος προσεισμικός έλεγχος που έκανε ο ΟΑΣΠ, ανέδειξε σημαντικό ποσοστό των προβλημάτων συντήρησης στα σχολεία που χρήζουν παρέμβασης. Ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων αυτών θα αντιμετωπιστεί μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης. Είναι, λοιπόν, φανερή και αναντίρρητη ανάγκη ότι απαιτείται μια γενναία παρέμβαση στους χώρους που τα παιδιά της Αθήνας περνούν περίπου το 1/3 της ημέρας τους.

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Θα μπορούσαν οι ανάγκες αυτές να καλυφθούν με άλλον τρόπο; Εδώ και τρία χρόνια δεν έχει υπάρξει κανένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, κανένα Επενδυτικό Πρόγραμμα στήριξης των σχολείων, παρά μόνο για βαψίματα και μικροεπισκευές.

Ο Δήμος Αθηναίων είναι αξιόπιστος για τη σύναψη δανείου; Σύμφωνα και με την τελευταία αξιολόγηση από τη Moody’s, ο Δήμος βρίσκεται στην ίδια βαθμίδα αξιολόγησης που βρίσκεται και η Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν και σε καλύτερη, όμως είθισται να συμβαδίζουν.

Στον Δήμο της Αθήνας πήραμε μια καθαρή απόφαση: Να στηρίξουμε με έργα και όχι με λόγια το δημόσιο σχολείο και να μην αφήσουμε μεγάλες παρεμβάσεις, όπως είναι η σχολική υποδομή, να ρυθμιστούν από την αγορά.

Κάποιοι έσπευσαν να κινδυνολογήσουν για «μνημόνια» και «σοβαρές συνέπειες στη λειτουργία του Δήμου». Είναι οι ίδιοι που δεν είπαν κουβέντα όταν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χάνονταν σε «μεγάλους περιπάτους» και σε έργα βιτρίνας. Είναι όσοι θέλουν το δημόσιο σχολείο υποβαθμισμένο και απαξιωμένο για πολίτες τρίτης κατηγορίας.

Εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στην αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου. Και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην ακυρώσουν τη μεγάλη κοινωνική, αναπτυξιακή πρωτοβουλία του Δήμου για τη βελτίωση των σχολείων μας. Δεσμευόμαστε γι’ αυτό απέναντι στους περίπου 50.000 μαθητές και τους δασκάλους τους.