«Να ασχοληθεί καλύτερα με τα εσωτερικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας, με τον κ. Σαμαρά, με τον κ. Καραμανλή και με τους βουλευτές που του ασκούν κριτική», είπε για τον Δημήτρη Καιρίδη ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς προέτρεψε Δημήτρη Καιρίδη να «ασχοληθεί καλύτερα με τα εσωτερικά ζητήματα της Νέας Δημοκρατίας, με τον κ. Σαμαρά, με τον κ. Καραμανλή και με τους βουλευτές που του ασκούν κριτική», απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην προσωπική επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του δημάρχου Αθηναίων.

«Όσον αφορά στο ζήτημα των θέσεων του κυρίου Δούκα, οι δηλώσεις “περιθώριο” και “τίποτα” δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί, είναι βαθιά απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και δεν ταιριάζουν σε έναν κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο – κατά τη γνώμη μου - ενός κεντροδεξιού δημοκρατικού κόμματος Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δείχνουν μια απαξίωση στη βούληση του ελληνικού λαού» και σημείωσε ότι «πιστοποιητικά από τον κ. Καιρίδη, από τον κ. Γεωργιάδη, από τον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει για τα στελέχη του ούτε για τις επιλογές του. Είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό. Πιστοποιητικά δίνει μόνο ο λαός. Η κάλπη έδιωξε αυτόν που πολιτευόταν στον δήμο της Αθήνας ως πρίγκιπας και ψήφισε τον κ. Δούκα», πρόσθεσε στο Action24.

Ενώ στο προσβλητικό επιχείρημα του κ. Καιρίδη ότι ο κ. Δούκας και ο Πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης «συναρχηγεύουν», ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε: «Ο κ. Γεωργιάδης συνπρωθυπουργεύει με τον κ. Μητσοτάκη. Ποιος είναι αυτός που δίνει τον τόνο; Ποιος στοχοποιεί αντιπάλους; Ποιος δημιουργεί ένα περιβάλλον τοξικότητας σε όλη την πολιτική ζωή; Στο ΠΑΣΟΚ, αντιθέτως, αρχηγός είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και έχει εκλεγεί με πολύ μεγάλο ποσοστό».

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ελλάδα»

Με αφορμή την συμπλήρωση τριάντα ετών από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς έκανε μία σύντομη μνεία σε όσα εκείνος πρόσφερε στη χώρα.

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ελλάδα . Υπήρξε ο ιδρυτής του κοινωνικού κράτους και όλων των δομών που στηρίζουν την κοινωνία. Υπήρξε, παράλληλα, ο εμπνευστής μία πολιτικής που αύξησε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και έκανε μεγάλες τομές όπως το ΕΣΥ . Υπήρξε ο εμπνευστής του ενιαίου αμυντικού δόγματος και της εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η είσοδος να έγινε επί κυβέρνησης Κώστα Σημίτη αλλά ξεκίνησε, όπως και η είσοδος στη νομισματική ένωση, με τη χάραξη της εθνικής στρατηγικής του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα, όποτε γίνεται δημοσκόπηση, το δημοφιλέστερο πρόσωπο της μεταπολίτευσης φαίνεται να είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου», σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

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«Αυτό σημαίνει ότι ταυτοποιείται, ακόμα και από γενιές που δεν τον έχουν προλάβει, ως ένας πολιτικός ο οποίος πραγματικά άλλαξε τα πράγματα υπέρ των πολλών. Για εμάς αποτελεί μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη ώστε να συνεχίσουμε το έργο του. Αύριο, λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γιώργος Παπανδρέου θα τον τιμήσουν σε μια μεγάλη εκδήλωση το Καλέντζι Αχαΐας, την γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου , στην επέτειο των 30 χρόνων από το θάνατό του».

«Αρνητική εξέλιξη για τη χώρα η υπόθεση Αβραμόπουλου»

Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου πρότεινε «να περιμένουμε να δούμε τη συνέχειά της. Δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Προφανώς, νομίζω ότι η εικόνα που την ίδια μέρα υπάρχει η καταδίκη της κας Ασημακοπούλου και το ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή εικόνα την δική της και χώρας. Προφανώς είναι μια αρνητική εξέλιξη για τη χώρα και δυσφημιστική όταν ένα γνωστό πολιτικό πρόσωπο ελέγχεται».

Μεταφορικό ισοδύναμο

Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς επιχείρησε να αναδείξει μία πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά σε 800 παροχές μεταφορικού ισοδύναμου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και την υποχρέωση της κυβέρνησης να απαντήσει. Ανέφερε τα εξής: «Υπάρχει υπόθεση και αναδεικνύεται σήμερα και με ερώτηση που έχει καταθέσει ο κ. Μιχαηλίδης ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ για τις 804 επιστροφές μεταφορικού ισοδύναμου ύψους ποσού 4.140.000 ευρώ. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Αρμόδια Αρχή πριν τις εκλογές του 2023 έδωσαν 800 παροχές μεταφορικού ισοδυνάμου ύψους 4 εκατομμυρίων που τώρα τις ανακαλούν. Για ποιο λόγο τις ανακαλούν τώρα; Ήταν κάτι παράνομο; Μάλιστα τις ζητάνε και έντοκα και όλως τυχαίως αυτές οι παροχές δόθηκαν όλες σε εταιρείες ένα μήνα πριν τις εκλογές. Η κυβέρνηση πρέπει να μας απαντήσει σήμερα. Ήδη έχουν απαντήσει με μισόλογα ότι έχουν γίνει κινήσεις και ποινικού σκέλους αλλά εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Μπορεί να έχουμε ένα μικρό ΟΠΕΚΕΠΕ».