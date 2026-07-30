Έχουμε αναζωπύρωσεις στις περιοχές Καμαρίου, Τρυπητής και Φάραγγα - «112» και εκκενώσεις δύο οικισμών λόγω της φωτιάς.

Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Λόγω της φωτιάς μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, με την Πολιτική Προστασία να καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δρυός, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου.

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Σύμφωνα με τον parianostypos.gr αναζωπυρώσεις καταγράφηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχές που είχαν πληγεί από τη μεγάλη πυρκαγιά των προηγούμενων ημερών. Eιδικότερα, λίγο μετά τις 14:00, εστίες φωτιάς εμφανίστηκαν στις περιοχές Καμάρι, Τρυπητή και Φάραγγας, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των αναζωπυρώσεων. Για τον λόγο αυτό, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, δίνοντας μάχη για τον άμεσο περιορισμό των νέων εστιών. Η Πάρος παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς τουλάχιστον έως το Σάββατο, λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στις Κυκλάδες.

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«112»: Εντολή εκκένωσης από το Άσπρο Χωριό προς Δρυό

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στο Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς τον Δρυό, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2082788629487755495}

Νέο 112 για την Πάρο: Εντολή εκκένωσης από το Καμάρι προς Αλυκή

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν άμεσα προς την Αλυκή, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2082801095777087931}

Πάρος: Στη Σύρο ο δήμαρχος και ακόμη τρεις συλληφθέντες για την προχθεσινή φωτιά – Αντιδράσεις στο νησί

Στη Σύρο μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ένας εργολάβος και ένας εργαζόμενος του Δήμου, οι οποίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της βαριάς αμέλειας για την πρόσφατη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ Πάρου. Λίγο πριν από τη μεταγωγή τους, έξω από το Δημαρχείο του νησιού συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι του Δήμου και κάτοικοι, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς τους τέσσερις συλληφθέντες, αλλά και την αντίθεσή τους στις συλλήψεις. Το κλίμα στην Πάρο παρέμεινε φορτισμένο, με πολίτες να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για το νησί, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις της μεγάλης πυρκαγιάς.

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{https://exchange.glomex.com/video/v-dkbw52utnd8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από συγκεκριμένο σημείο εντός του ΧΥΤΑ. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, ενώ διερευνάται παράλληλα το σενάριο της αυτοανάφλεξης απορριμμάτων. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και οι συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο του ΧΥΤΑ, καθώς, σύμφωνα με καταγγελίες, είχαν εναποτεθεί μπάζα, ξερά κλαδιά και ανακυκλώσιμα υλικά. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο ΧΥΤΑ βρίσκεται σε υψηλό σημείο του νησιού, φαίνεται πως συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία έκαψε μεγάλη έκταση στην Πάρο.

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Mαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Πάρο

Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό του πύρινου μετώπου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Νωρίτερα, μέσω του 112, δόθηκαν οδηγίες απομάκρυνσης στους κατοίκους και επισκέπτες συγκεκριμένων περιοχών. Όσοι βρίσκονταν στο Άσπρο Χωριό κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς τον Δρυό, ενώ αργότερα εστάλη νέο μήνυμα για την περιοχή Καμάρι, με οδηγία απομάκρυνσης προς την Αλυκή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να προσπαθούν να περιορίσουν τα ενεργά μέτωπα και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς η Πάρος βρίσκεται σε περιοχή αυξημένου κινδύνου λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι προκαλούν συνεχείς μεταβολές στην κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

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