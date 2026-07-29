«Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του», τονίζει ο Θανάσης Αυγερινός.

Ο Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε ότι πλέον δεν εκπροσωπεί την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» στα ΜΜΕ, όπως και ότι «εδώ και πολλές ημέρες» δεν φέρει «ουδεμία ευθύνη» για την επικοινωνιακή δραστηριότητα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο δημοσιογράφος ανακοίνωσε αυτή την εξέλιξη μέσω ανάρτησης με αιχμές. Σε αυτή σημειώνει πως πληροφορήθηκε «εκ των υστέρων» ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί «παράλληλο» γραφείο Τύπου εντός του κόμματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνωρίζει.

«Οι ύποπτοι και φυτευτοί “συμβουλάτορες” των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει», σχολιάζει ο Θανάσης Αυγερινός και καταλήγει:

«Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν».

Όλη η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία”, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί “συμβουλάτορες” των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

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Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν.

Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές...».