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Οι υπόχρεοι λαμβάνουν email για τις δηλώσεις πόθεν έσχες.

Από τις 3 Αυγούστου έως τις 3 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι φετινές δηλώσεις πόθεν έσχες, για τη χρήση του 2025.

Τις τελευταίες ημέρες, φορολογούμενοι λαμβάνουν email μέσω των οποίων ενημερώνονται ότι πρέπει να υποβάλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

Τέτοιες ειδοποιήσεις λαμβάνουν οι υπόχρεοι, οι σύζυγοι ή εν διαστάσει σύζυγοί τους ή όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με φορολογούμενο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κάνει πόθεν έσχες.

Η προθεσμία για το πόθεν έσχες

Η ετήσια δήλωση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.5026/23.

Έτσι, φέτος οι δηλώσεις πόθεν έσχες θα πρέπει να υποβληθούν από τις 3 Αυγούστου έως και τις 3 Νοεμβρίου, μέσω της εφαρμογής «Υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr.