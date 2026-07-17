Στόχος των αλλαγών είναι η αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η επαναφορά περισσότερων κλειστών και ανενεργών κατοικιών στην αγορά.

Νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνουν οι αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για τη συγκεκριμένη κατηγορία κατοικιών έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Οι αλλαγές προβλέπονται σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από τα συναρμόδια υπουργεία και έχουν ως στόχο να διευρύνουν τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων, ώστε περισσότερα ακίνητα που παραμένουν ανενεργά να ανακαινιστούν και να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίας.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά το απαιτούμενο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας. Για τις κλειστές κατοικίες που πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της δράσης, το ελάχιστο ποσοστό μειώνεται από το 50% στο 20%, διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων ιδιοκτητών.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί αίτηση διακοπής ή πραγματική διακοπή της ηλεκτροδότησής τους έως την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας.

Με βάση τη νέα ρύθμιση, οι συγκεκριμένες κλειστές κατοικίες θα πρέπει να εμφανίζουν συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 100 kWh για τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με τις καταμετρήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Το συγκεκριμένο όριο αντιστοιχεί περίπου στο 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των κατοικιών στην Ελλάδα κατά τη συγκεκριμένη διετία.

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Αντίστοιχος περιορισμός προβλέπεται και για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα για την έκδοση της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας. Η κατανάλωση που προκύπτει από τα διαθέσιμα μετρητικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το σχετικό όριο, το οποίο θα υπολογίζεται αναλογικά με βάση το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.

Στόχος των αλλαγών είναι η αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος και η επαναφορά περισσότερων κλειστών και ανενεργών κατοικιών στην αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους του στεγαστικού προβλήματος.

Η εικόνα μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 250.000. Η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr ή μέσω του gov.gr. Για τις κλειστές κατοικίες, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026. Αντίθετα, για τις ανοικτές κατοικίες παραμένει σε ισχύ η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί σε δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο όσοι έχουν εξασφαλίσει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να διεκδικήσουν χρηματοδότηση για τις προβλεπόμενες εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης.