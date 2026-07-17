Ένα βίντεο που δείχνει σερβιτόρο στην Πάρο να μπαίνει στη θάλασσα για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί αντιδράσεις.

Δύο χρόνια μετά τον σάλο με τον «υποβρύχιο» σερβιτόρο στη Ρόδο, το σκηνικό επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά στην Πάρο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει έναν εργαζόμενο beach bar να μπαίνει στη θάλασσα για να σερβίρει κρασί σε λουόμενους που απολαμβάνουν το μπάνιο τους.

Για πολλούς, η εικόνα αυτή αποτελεί ακόμη ένα δείγμα των ακραίων συνθηκών εργασίας που επικρατούν στον βωμό της «εξυπηρέτησης». Οι επικριτές της πρακτικής κάνουν λόγο για υποτίμηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για εργασιακή αυθαιρεσία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk0kbfburisx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την άλλη, υπάρχουν και φωνές που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια custom υπηρεσία πολυτελείας που προσφέρουν ορισμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του «premium τουρισμού».

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Το ερώτημα όμως παραμένει: πού σταματά η εξυπηρέτηση και πού ξεκινά η εκμετάλλευση;