Στην αντεπίθεση πέρασε το Μέγαρο Μαξίμου, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση για αλαζονεία. Τι απαντούν οι βουλευτές της ΝΔ για τις διώξεις εναντίον τους.

Ισχυρούς κραδασμούς προκάλεσε στο πολιτικό σκηνικό η είδηση της άσκησης ποινικής δίωξης – σε βαθμό πλημμελήματος – από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Οι διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών, αφορούν κατά περίπτωση, τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, παίρνει το δρόμο για το αρχείο η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο πρόεδρος του Οργανισμού το 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzu7j1vfyxt?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διεξάγει αρκετές έρευνες για ένα φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Βοηθειών Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (OPEKEPE). Στις 24 Απριλίου 2026, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 ενεργών βουλευτών, ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στις έρευνές της για πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021 και να διαπιστώσει τα γεγονότα αναζητώντας παράλληλα ενοχοποιητικά και απαλλακτικά στοιχεία», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσθέτει:

«Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Τα στοιχεία δείχνουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και επιθεωρητικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και χειραγώγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων και ψευδείς πιστοποιήσεις.

Όσον αφορά αυτές τις έρευνες, οι οποίες αφορούν πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν μόνο το 2021, η Εισαγγελία απαγγέλλει τώρα κατηγορίες στον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης, στον πρώην Γενικό Διευθυντή Άμεσων Πληρωμών για δύο κατηγορίες κατάχρησης εμπιστοσύνης και σε δύο πρώην Περιφερειακούς Διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κατάχρηση εμπιστοσύνης και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: τρεις από αυτούς κατηγορούνται για υποκίνηση σε κατάχρηση εμπιστοσύνης και ένας για υποκίνηση σε παράνομη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επίσης για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης.

Στους υπόλοιπους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας υπάλληλος του πολιτικού γραφείου ενός εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης ενός πρώην υπουργού, ένας κτηνιατρικός υπάλληλος και αρκετοί δικαιούχοι των κονδυλίων. Οι εν λόγω κατηγορούμενοι κατηγορούνται για πλημμελήματα, όπως απάτη με επιδοτήσεις, απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, ψευδή βεβαίωση επίσημων αρχείων, και ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνται επίσης για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε ορισμένα από τα αδικήματα που διέπραξαν οι υψηλόβαθμοι δημόσιοι αξιωματούχοι.

Εάν κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών και τα προβλεπόμενα ποινικά πρόστιμα που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι κατηγορίες εναντίον επτά άλλων εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την ποινική δίωξη. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξετάστηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή στις ενοχοποιητικές και απαλλακτικές περιστάσεις.

Για τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων τριών πρώην βουλευτών, η διαδικασία συνεχίζεται.

Άλλες έρευνες για φερόμενες πράξεις που διαπράχθηκαν σε διαφορετικά έτη βρίσκονται σε εξέλιξη. Προς το παρόν δεν θα δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η έκβαση των εν εξελίξει διαδικασιών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

{https://x.com/EUProsecutor/status/2077649774581350568}

Μητσοτάκης: Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη δίωξη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής), λέγοντας πως «με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«13 υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμελήματα», συνέχισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Σε τρεις υπουργούς ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθιξίας. Έντιμοι πολιτικοί που επί βδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν «κυβέρνηση υποδίκων». Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλιότητες; Αφορά και την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας αλλά, δυστυχώς, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό».

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ζητήσει συγγνώμη

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η άμεση δήλωση του Παύλου Μαρινάκη.

«Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία».

Τα ίδια περίπου είπε και λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzv2uqd6u8x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίθεση στην αντιπολίτευση από Βορίδη

Ο Μάκης Βορίδης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εξελίξεις που αφορούν την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστήριξε ότι «100 - 0 θα καταπέσουν στο δικαστήριο τα πλημμελήματα για τα οποία διώκονται οι τέσσερις», ενώ κάλεσε την αντιπολίτευση «να ζητήσει συγγνώμη που μας έλεγε υπόδικους».

Αναφερόμενος στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο κ. Βορίδης δήλωσε: «Σήμερα οι δύο υπουργοί με την έκθεση Τυχεροπούλου, μηδενική ζημία. Οι δύο βουλευτές, Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αρχειοθέτηση. Από τους 11, οι εφτά, αρχειοθέτηση. Μας μένουν οι τέσσερις. Και δεν έχουμε κακούργημα». Όπως είπε, «διακινδυνεύουν καριέρες με αυτήν τη διαπόμπευση», ενώ διερωτήθηκε: «Η αντιπολίτευση τι έχει να μας πει τώρα;», προσθέτοντας ότι «πρέπει να ζητήσει συγγνώμη».

Ο πρώην υπουργός επανέλαβε την εκτίμησή του ότι «100 - 0 θα καταπέσουν στο δικαστήριο τα πλημμελήματα για τα οποία διώκονται οι τέσσερις βουλευτές», σημειώνοντας ότι η Βουλή γενικότερα οφείλει «να κάνει τη δουλειά της» και να προχωρήσει σε «μια ψύχραιμη αξιολόγηση των ποινικών δεδομένων». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ποινική ασυλία υπάρχει επειδή διαχρονικά αναγνωρίζεται η ανάγκη προστασίας της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.

Ερωτηθείς αν η Νέα Δημοκρατία επλήγη πολιτικά από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απάντησε πως «δεν είναι και ευχάριστο».

«Εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη» λέει ο Σκρέκας και ζητά άμεση εκδίκαση της υπόθεσης

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά», δηλώνει ο Κώστας Σκρέκας μετά την πλημμεληματική δίωξη που αντιμετωπίζει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».

Μπουκώρος: Η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή

Βέβαιος για την αθωότητά του δηλώνει ο Χρήστος Μπουκώρος μετά την πλημμεληματική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως «η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή».

«Σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με παρέπεμψε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ποιος παραπέμπεται και ποιος αρχειοθετείται είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη της Εισαγγελίας. Αυτονόητο επίσης είναι ότι η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή. Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων», αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ και προσθέτει:

«Και επισημαίνει: «Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδηση μου θα προσέλθω, συντομότατα ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας. Οι συμπολίτες μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 13 σχεδόν χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό! Γνωρίζουν επίσης οι συμπολίτες μου, ότι διαχρονικά αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου και για όσους αδικούνται. Αυτό θα συνεχίσω να πράττω με την δική τους εντολή. Άλλωστε στο πλαίσιο αυτών των αγώνων μου, στις 6 Ιουλίου 2021 με τον πλέον επίσημο τρόπο, απεκάλυψα πρώτος το σκάνδαλο των εικονικών και πλαστών μισθωτηρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τότε καταγγελία μου -όπως αποδεικνύεται τώρα- ξεβόλεψε πολλά κυκλώματα τα οποία κατασπάραξαν κοινοτικούς πόρους».

ΕΛΑΣ: Ο Μαρινάκης ξεπέρασε κάθε όριος θράσους και προκλητικότητας

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και προκλητικότητας, απαιτώντας τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων έναν πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να του ζητήσουμε συγγνώμη.

Πρώτη φορά, στα αλήθεια, βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους.

Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

ΠΑΣΟΚ: Κύριε Μαρινάκη, πόση αλαζονεία;

«Η άσκηση ποινικής δίωξης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε βάρος ακόμα 18 προσώπων στα οποία συμπεριλαμβάνονται, ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην γενικός διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας και οι δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Η δικαιοσύνη έχει τον λόγο. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε και πληρώνει ακριβά τον πελατειασμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγνώμη; Συγγνώμη γιατί; Που σας αποκαλύψαμε; Κύριε Μαρινάκη, πόση αλαζονεία; Η αρχαία τραγωδία είναι διδακτική: Μετά την ύβρη, έρχεται η νέμεσις», καταλήγει η δήλωση του κ. Τσουκαλά.

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid02YSX36tDis2mNY98vCB29RWkuaQ8HHkEnxCK2LE9ZePaan2L2XVeftURxHzENfC39l}

ΣΥΡΙΖΑ: Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας

«Η άσκηση ποινικών διώξεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ακόμη δεκαοκτώ εμπλεκόμενα πρόσωπα αποτελεί μια ακόμη συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Καταρρέει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί "διαχρονικών παθογενειών". Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ο ελληνικός λαός και οι έντιμοι αγρότες δεν θα πληρώσουν τα σπασμένα ενός συστήματος πελατειακών εξυπηρετήσεων και διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να κρύβεται. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου.

«Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

{https://x.com/syriza_gr/status/2077674512250732903}

Νέα Αριστερά: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ένα κατεξοχήν πολιτικό σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

«Με βάση την δίωξη που ασκήθηκε, κατηγορούμενοι για βαριά αδικήματα είναι πλέον ο υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Σενετάκης, ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, και οι πρώην υφυπουργοί Χρήστος Μπουκώρος και Κατερίνα Παπακώστα. Ολοι τους είναι νυν βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

«Το σκάνδαλο έχει στοιχίσει εκατοντάδες εκατομμύρια στην χώρα μας και τους παραγωγούς της, αλλά έχει πλήξει καθοριστικά και την αξιοπιστία της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ηγείται μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης και της αντιθεσμικής προστασίας των εμπλεκόμενων στελεχών της. Όποια τακτική επικοινωνιακής διαχείρισης κι αν επιλέξει, η πολιτική του παρακαταθήκη είναι μία και συγκεκριμένη: Είναι ο πρωθυπουργός των σκανδάλων», καταλήγει η ανακοίνωση.

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid036ZrvWoWQhs1fRrkppvgGZXsep4JTFiUGd4vk7q6iUQ9Jzqjb9XkErJcw5ZAmpsLwl}