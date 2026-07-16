Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου και ενισχύει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να εξελίσσεται με όραμα, υπευθυνότητα και αφοσίωση.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων βρίσκεται στη λίστα με τις πιο αξιοθαύμαστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση, ανάμεσα σε εταιρείες που ξεχώρισαν για την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την εταιρική φήμη. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής της πορείας, της σταθερής ανάπτυξης και της ουσιαστικής συμβολής της στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Με σταθερό προσανατολισμό στη διαρκή εξέλιξη, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο που εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην τεχνολογική και παραγωγική αναβάθμιση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Με γνώμονα την εταιρική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζει να δημιουργεί αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τους ανθρώπους της.

Με αφορμή τη διάκριση, ο κ. Ρηγίνος Σεπετάς, Project & Strategy Director της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, δήλωσε: «Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σημαντική διάκριση, για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Είναι μια αναγνώριση της καθημερινής προσπάθειας όλων των ανθρώπων της εταιρείας, της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια, της ποιότητας που υπηρετούμε και της συνέπειας με την οποία προχωράμε. Όμως για εμάς τους ανθρώπους της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, το σπουδαιότερο βραβείο προέρχεται από εσάς τους ανθρώπους της αγοράς και τον καθημερινό καταναλωτή.»

Η διάκριση αυτή αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην αναπτυξιακή πορεία του ομίλου και ενισχύει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να εξελίσσεται με όραμα, υπευθυνότητα και αφοσίωση στη δημιουργία διαχρονικής αξίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της βιομηχανικής ανάπτυξης.