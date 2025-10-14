Με τη λειτουργία της νέας γραμμής, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου αυξάνεται κατά 30,32%, φθάνοντας τις 257.900 φιάλες την ώρα.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων προχώρησε σε επένδυση ύψους 8,63 εκατομμυρίων ευρώ με την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ στα Ιωάννινα.

Η γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και καλύπτει όλα τα στάδια της παραγωγής, από την εμφιάλωση έως την παλετοποίηση. Ενσωματώνει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για αυτόματο έλεγχο της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο. Αφορά την εμφιάλωση νερού στη συσκευασία του 1,5 λίτρου και έχει δυναμικότητα 60.000 φιαλών την ώρα, που αντιστοιχούν σε 100 παλέτες την ώρα και 167 εξάδες το λεπτό.

Με τη λειτουργία της νέας γραμμής, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου αυξάνεται κατά 30,32%, φθάνοντας τις 257.900 φιάλες την ώρα. Η αναβάθμιση συνέβαλε στη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης του καλοκαιριού. Η επένδυση πραγματοποιείται με τη δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου.

Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, η κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με επίκεντρο την ανάπτυξη της Ηπείρου.