Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα σαφές μήνυμα στις υπάρχουσες κοινοβουλευτικές προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να μην προσφέρουν συναίνεση στα σχέδιο του πρωθυπουργού για την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Γίνεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα; Γίνεται ο Μητσοτάκης να προχωρήσει στις μεγάλες τομές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ένα ακόμα βήμα για την πολυσυζητημένη επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο έκανε από τα Ιωάννινα ο Αλέξης Τσίπρας, που παρουσίασε ακόμα περισσότερες πτυχές του σχεδίου του για το αύριο της Δημοκρατικής Παράταξης και της χώρας.

Έθεσε ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο ξεκαθαρίζοντας ότι δεν απευθύνεται σε όλους και κυρίως, δεν απευθύνεται στους «βολεμένους», αλλά σε όσους βρίσκονται σήμερα σε δύσκολη θέση και στο περιθώριο. Επίσης, μίλησε ανοιχτά για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, χωρίς να παρουσιάζει έναν εύκολο δρόμο σε αυτή την πορεία.

Επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του, ενώ μίλησε με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι η «Διαφάνεια», αλλά και οι θέσεις του για το αύριο της ελληνικής περιφέρειας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με τη «μόδα» της εποχής, πήρε καθαρή θέση για μια σειρά από «καυτά» ζητήματα της επικαιρότητας, όπως το εργοδοτικό έγκλημα στα Τρίκαλα, αλλά και τα όσα τραγικά συνέβησαν στη Χίο, εκεί όπου δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να πλησιάσουν τη στεριά του νησιού, ρίχνοντας ένα ξεκάθαρο «καρφί» προς την Μαρία Καρυστιανού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν απευθύνομαι σε όλους – Δεν προτείνω εύκολο δρόμο»

Οι αντίπαλοι του πρώην πρωθυπουργού και όσοι του ασκούσαν κριτική εξ αριστερών, τον κατηγορούσαν ότι το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσε να τα έχει καλά με όλους και ότι δεν τραβάει διαχωριστικές γραμμές, μιλώντας ως ένας «κεντρώος χυλός».

Στα Ιωάννινα, όμως, ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε την «πιο πολιτική» του ομιλία, δείχνοντας ότι θέλει να απευθυνθεί στους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους αγρότες.

«Δεν απευθύνομαι σε όλους, γιατί πολύ απλά δεν απευθύνομαι στους βολεμένους. Αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν και που τους υπηρετεί. Εμείς, οι υπόλοιποι, οι πολλοί, έχουμε ανάγκη από μεγάλες τομές. Από μια ειρηνική επανάσταση, από πάνω μέχρι κάτω. Μια νέα μεταπολίτευση. Από ρήξεις με τα συμφέροντα που έχουν συμφέρον τα πράγματα να μείνουν όπως ακριβώς είναι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μιλώντας για το αύριο ολόκληρης της προοδευτικής παράταξης, δεν θέλησε να μιλήσει με μεγάλα και εύκολα λόγια. Έθεσε, όμως, ένα πλαίσιο, μιλώντας για μια προσπάθειά την ανασύνθεσης και επανίδρυσης μιας «κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης», για την οποία είπε πως δεν είναι μια εύκολη υπόθεση.

«Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση. Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα. Βρίσκομαι εδώ γιατί ξέρω από που προέρχομαι. Και για αυτό ξέρω που θέλω να πάμε. Όλες και όλοι μαζί», σημείωσε, κερδίζοντας τα παρατεταμένα χειροκροτήματα του κοινού.

Μίλησε για την ανάγκη να υπάρξουν μεγάλες ανατροπές «στο γερασμένο και αναποτελεσματικό πολιτικό σύστημα», για μια δίκαιη φορολογία, που θα «θίξει» επιτέλους τον μεγάλο πλούτο. «Άνεμο εντιμότητας και δικαιοσύνης που θα σαρώσει τα παλιά στερεότυπα, με βασικό το πιο πικρό και απογοητευτικό από αυτά: Ότι τίποτε δεν γίνεται. Ότι δεν αλλάζει η Ελλάδα».

Μήνυμα στις προοδευτικές δυνάμεις: «Όχι στη συναίνεση για το Σύνταγμα»

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα σαφές μήνυμα στις υπάρχουσες κοινοβουλευτικές προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να μην προσφέρουν συναίνεση στα σχέδιο του πρωθυπουργού για την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Γίνεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα; Γίνεται ο Μητσοτάκης να προχωρήσει στις μεγάλες τομές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναρωτήθηκε δε, ποιοι θα προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις που όντως χρειάζεται η χώρα. «Εκείνοι που έκαναν το Σύνταγμα κουρελόχαρτο με τις υποκλοπές και τη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και των Ανεξάρτητων Αρχών Εκείνοι που συγκάλυψαν τα Τέμπη; Που βυθίσαν τη χώρα στη διαφθορά και δεν λογοδοτούν σε κανέναν; Ή εκείνοι που έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια το άρθρο 16 του Συντάγματος;».

Για να είναι, μάλιστα, ξεκάθαρος, σημείωσε πως «οι προοδευτικές δυνάμεις, όχι μόνο δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης στα παιχνίδια του κου Μητσοτάκη, αλλά οφείλουν να απομονώσουν και να ακυρώσουν με κάθε νόμιμο μέσο, αυτή την επιδίωξη.

Μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, της προστασίας των δημόσιων αγαθών, στη κατεύθυνση της ισότητας στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες, στη κατεύθυνση της Δικαιοσύνης».

«Η ΝΔ πάει “πακέτο” με τη διαφορά» – Η «Διαφάνεια» σε πρώτο πλάνο

Από εκεί και πέρα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας όλοι ξέρουν πια, «ακόμα και όσοι ψήφισαν τη ΝΔ, ότι αυτή η κυβέρνηση “πάει πακέτο” με την διαφθορά και την αδιαφάνεια, τη συσκότιση, την περιφρόνηση της λογοδοσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου. Καμία διαφάνεια πουθενά. Παντού αναθέσεις και καρτέλ».

Σε αντιπαραβολή με αυτή τη κατάσταση, πρόταξε την πρόταση του για τη νέα «Διαύγεια», που ονομάζει «Διαφάνεια» και παρουσίασε προ ολίγων ημερών. «Όταν η διαφάνεια απουσιάζει, αυτό που ασφυκτικά δεν είναι μόνο η τσέπη μας από την ακρίβεια ή η οικονομία από τις κατασπατάληση πόρων.Αυτό που ασφυκτικά είναι η ίδια η δημοκρατία.

Ακριβώς γι’ αυτό, το Ινστιτούτο μας έθεσε πρόσφατα σε διαβούλευση ένα νέο εργαλείο. Τη Διαφάνεια. Μια ψηφιακή πλατφόρμα, που δεν αφήνει χώρο για την κουτοπόνηρη ή και χειρουργική συγκάλυψη της αλήθειας. Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της κοινωνίας. Για να αποδείξουμε ότι η αδιαφάνεια δεν είναι αντικειμενική αδυναμία, αλλά κυρίως πολιτική επιλογή».

Καθαρές κουβέντες για Τρίκαλα – Χίο και «καρφί στην Καρυστιανού

Για το εργατικό «ατύχημα» στη «Βιολάντα», ο πρώην πρωθυπουργός πήρε καθαρή θέση, υποστηρίζοντας πως «η ζωή τους (σ.σ. των πέντε εργατριών) κόστιζε λιγότερο από την ανάγκη της εργοδοσίας να δουλεύει αδιάκοπα η παραγωγή, χωρίς σταματημό για ελέγχους ασφαλείας. Από την ανάγκη για αυξημένα κέρδη».

Όπως συμπλήρωσε, από την επόμενη μέρα της τραγωδίας «είδαμε πάλι το χιλιοπαιγμένο και εξοργιστικό έργο της “κακιάς στιγμής”». «Δεν ήταν όμως η κακιά στιγμή. Ήταν το μοιραίο αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου της φτηνής ανάπτυξης. Και της διαφθοράς που το συνοδεύει», δίνοντας το πολιτικό περίγραμμα που οδήγησε στο έγκλημα.

«Και δίχως κανόνες. Γιατί ο κανόνας κοστίζει. Επιβάλλει το αυτονόητο: ότι οι ζωές αξίζουν περισσότερο από τα κέρδη. Κι αυτό το μοντέλο πάει χέρι-χέρι με την αδιαφάνεια. Με τη συγκάλυψη, τη διαστρέβλωση, το μπάζωμα», υπογράμμισε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας ότι «ξεπέρασαν τους διακόσιους σε έναν χρόνο οι νεκροί σε εργατικά ατυχήματα, αλλά τα στατιστικά της κυβέρνησης τα βρίσκουν όλα μια χαρά».

Ως προς την τραγωδία στη Χίο, σημείωσε πως «τα σύνορά μας πρέπει να προστατεύονται. Ασφαλώς με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά να φυλάσσονται. Εξασφαλίσαμε το 2016 με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφονται στην Τουρκία με ευρωπαϊκές εγγυήσεις».

Παράλληλα, έριξε ένα ξεκάθαρο «καρφί» που είδε «εισβολείς» στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στη Χίο, υπογραμμίζοντας πως «η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς».