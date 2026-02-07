Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μεσιτών.

Με κεντρικό σύνθημα «Φρένο στα funds - Στέγη για όλους» πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 18:00 στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Αθήνα η μεγάλη εκδήλωση που συνδιοργανώνουν ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μεσιτών.

«Θα συζητήσουμε για την προστασία της στέγης απέναντι στη σύγχρονη κοινωνική μάστιγα της ασυδοσίας των funds και των εισπρακτικών στη χώρα μας και για το στεγαστικό που τεινει να εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα » τονίζουν οι συνδιοργανωτές σε δηλώσεις τους λίγο πριν την εκδήλωση.

«Είναι μια υπερκομματική εκδήλωση με στόχο να ενημέρωσουμε για τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, για τις δράσεις φορέων & ενώσεων δανειοληπτών και καταναλωτών, για τις πρωτοβουλίες μας στην Ευρώπη και στα ευρωπαϊκά όργανα και για το φως που έχει αρχίσει να φέγγει στο βάθος του τούνελ», σημειώνουν.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής, Συντονιστής Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων Ευρ. Κοινοβουλίου

Κώστας Τσουκαλάς, Δικηγόρος, Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ

Λευτέρης Ποταμιάνος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών

Αριάδνη Νούκα, Δικηγόρος δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης

Μαρία Μοσχοπούλου, Δικηγόρος Δικαίου Αφερεγγυότητας

Παρεμβαίνουν φορείς και ενώσεις δανειοληπτών και καταναλωτών.