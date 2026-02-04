«Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», που περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου που οργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τη διαΝέοσις και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα στις 10 - 11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026 , ώρα 17.00 στο ξενοδοχείο King George ( Πλατεία Συντάγματος )

Συζητούν οι :

Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Φίλιππος Σπυρόπουλος,

Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος ( που και θα συντονίσει τη συζήτηση )