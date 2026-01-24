Αλλά και Νίκος Δένδιας, Νικήτας Κακλαμάνης, Αλέκος Παπαδόπουλος και Γιώργος Ζανιάς στην εκδήλωση του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Λόγω φόρτου εργασίας δεν παραβρεθήκαμε στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου το βράδυ του Σαββάτου.

Στο πρώτο τηλεφώνημα για τις παρουσίες πληροφορηθήκαμε πως το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων κορυφαίοι επιχειρηματίες, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Μιχάλης Σάλλας και η Μαριάννα Λάτση.

Επίσης ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος της ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζαννιάς.

Η προσέλευση συνεχιζόταν, νεότερο ρεπορτάζ αργότερα...

Β. Σκ.