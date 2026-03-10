Μέχρι στιγμής δεν έχει επιλεγεί ακόμα το καστ που θα ενσαρκώσει τους Bon Jovi.

Η Universal ετοιμάζει βιογραφική ταινία για τη μουσική των Bon Jovi.

Η Universal ετοιμάζει μία ταινία μεγάλου μήκους για το θρυλικό ροκ συγκρότημα που κρύβεται πίσω από επιτυχίες όπως τα «Livin' on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» και «It's My Life».

Ο Cody Brotter, ο οποίος έγραψε το επερχόμενο θρίλερ «Killing Satoshi», με πρωταγωνιστές τους Pete Davidson και Casey Affleck, υπογράφει το σενάριο. Σκηνοθέτης δεν έχει οριστεί ακόμα ούτε έχει επιλεγεί το καστ για τα βασικά μέλη του συγκροτήματος.

Οι Bon Jovi δημιουργήθηκαν στο 1983 και έχουν εισαχθεί στο Rock & Roll Hall of Fame και στο Songwriters Hall of Fame. Δεν είναι σαφές ποιο κεφάλαιο από την ιστορία του συγκροτήματος θα απασχολήσει σεναριακά την ταινία και αν θα επικεντρωθεί σε ένα γεγονός, όπως το «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» ή αν θα είναι μία πιο εκτεταμένη βερσιόν όπως η βιογραφική ταινία του Έλτον Τζον «Rocketman».

Μέχρι στιγμής αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι παραγωγοί της ταινίας των Bon Jovi περιλαμβάνουν τους Kevin J. Walsh και Gotham Chopra της Religion of Sports ενώ διευθύντρια ανάπτυξης παραγωγής της Universal, Jacqueline Garell, θα επιβλέπει το project για το στούντιο.

Οι βιογραφικές ταινίες με επίκεντρο τη μουσική έχουν σημειώσει τεράστια δημοτικότητα στο box office, με πρόσφατες επιτυχίες όπως οι «Bohemian Rhapsody», «Elvis» και «Bob Marley: One Love».

Σημειώνεται ότι η Universal έχει τα διεθνή δικαιώματα για την επερχόμενη ταινία «Michael» για τον Μάικλ Τζάκσον, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.

Με πληροφορίες του Variety