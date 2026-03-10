Στα μέσα Μαρτίου, λίγο μετά τις 15, προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ταξί, που αποτελεί «αιτία πολέμου» για τον κλάδο.
Η ενημέρωση αυτή έγινε τις προηγούμενες μέρες σε «γαλάζιους» βουλευτές.
Με την κατάθεσή του, όπως επιβεβαίωσαν στη στήλη οι αρμόδιοι, οι ταξιτζήδες θα ξεκινήσουν απεργία διαρκείας έως και την ψήφισή του.
Πόσες μέρες θα κάνει για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο;
Επτά ημέρες, εκτός και αν μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο, οπότε θα χρειαστούν δέκα ημέρες.
Τόσες ημέρες προφανώς θα διαρκέσει και η απεργία με ότι αυτό θα επιφέρει στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, ιδίως της πρωτεύουσας, στην ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και στην απώλεια χρημάτων για τους ταξιτζήδες...
Β.Σκ.