Η ΠΝΟ προχωρά σε 24ωρη απεργία ζητώντας τον απεγκλωβισμό Ελλήνων Ναυτικών

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων για την Πέμπτη 5 Μαρτίου αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η κινητοποίηση έχει στόχο την άμεση προστασία των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή λόγω των σοβαρών εξελίξεων στην περιοχή.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 τα ξημερώματα της Πέμπτης και θα ολοκληρωθεί στις 24:00, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ΠΝΟ χαρακτηρίζει «ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, επισημαίνοντας ότι εκατοντάδες Έλληνες και αλλοδαποί ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία καταγγέλλει ως προκλητική τη στάση εταιρείας η οποία, όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπό της, σε συνεννόηση με κυβερνητικό φορέα ετοίμαζε την αποστολή πλοίου σε περιοχή όπου μαίνεται ο πόλεμος. Η ΠΝΟ ξεκαθάρισε στον εκπρόσωπο της εταιρείας ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Μεταξύ των αιτημάτων της ΠΝΟ περιλαμβάνονται ο άμεσος απεγκλωβισμός όλων των ναυτικών που βρίσκονται στην επικίνδυνη περιοχή.Η κήρυξη της περιοχής ως απαγορευμένης για την προσέγγιση πλοίων. Η λήψη μέριμνας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Παιδείας για τους δόκιμους σπουδαστές που υπηρετούν σε πλοία και αδυνατούν να επιστρέψουν προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους. Η ΠΝΟ υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση αυτή αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης και προστασίας των ναυτικών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των πληρωμάτων.

Απεργία στα πλοία στις 5/3: Η ανακοίνωση της ΠΝΟ

Στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση της η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων στις 5 Μαρτίου 2026 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 00.01 και ώρα λήξης 24.00.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Διοίκηση της ΠΝΟ κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή για τους εκατοντάδες Ναυτικούς Έλληνες και αλλοδαπούς που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι. Ταυτόχρονα, θεωρεί προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλαμε και με επιστολή, ότι εταιρεία σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος.

• Απαιτούμε τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των Ναυτικών που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή.

• Να κηρυχθεί απαγορευμένη περιοχή να προσεγγίζουν πλοία.

• Να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για τους σπουδαστές που είναι στα εν λόγω πλοία και δεν μπορούν να επιστρέψουν να συνεχίσουν τη σχολή τους.

Όπως ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.