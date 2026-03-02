Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει, με την υπό στοιχεία 25463/Ε1/2-3-2026 (ΑΔΑ: ΨΝΦΔ46ΝΚΠΔ-ΒΑΩ) Ειδική Προκήρυξη, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Γ΄1851/2024 (διορθ. σφάλματος Γ΄2024/2024), Γ΄ 2415 και Γ΄ 2416/2024, αντιστοίχως, όπως ισχύουν, μόνο των κλάδων/ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της ως άνω Προκήρυξης, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά, όπως αυτά αναφέρονται στα παραρτήματα της ειδικής προκήρυξης, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr), για πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 2 έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Η προκήρυξη ΕΔΩ