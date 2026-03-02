Τι περιείχαν τα δέματα που μετέφεραν τα δύο drones που εντοπίστηκαν.

Δέματα με κινητά τηλέφωνα, κάρτες SΙΜ και άλλα αντικείμενα προσπάθησαν να περάσουν με drones στις φυλακές Λάρισας και Δράμας, το Σαββατοκύριακο.

Το πρωί του Σαββάτου, εξωτερικός φρουρός των φυλακών Δράμας, που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού, εντόπισε drone το οποίο προσέγγισε κατά τη διάρκεια του προαυλισμού των κρατουμένων.

Ενεργοποιήθηκε το σύστημα Anti-Drone Jammer, με αποτέλεσμα το drone να πέσει στη νεκρή ζώνη. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε δέμα που περιείχε:

3 λάμπες διαστάσεων 31cm,

5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

6 κάρτες SIM

πολυεργαλείο - σουγιά,

ενσύρματα και ασύρματα ακουστικά,

5 καλώδια φόρτισης,

κόλες και

εύπλαστο μεταλλικό στόκο.

Το πρωί της Κυριακής, drone έπεσε σε προαύλιο των φυλακών Δράμας. Ένας κρατούμενος παρέλαβε το δέμα που ήταν κολλημένο στη συσκευή, κάτι που έγινε αντιληπτό από σωφρονιστικό υπάλληλο.

Έπειτα από έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και ισάριθμες κάρτες SIM, ενώ κατά την περισυλλογή του drone εντοπίστηκαν τέσσερα καλώδια φόρτισης.