Οι ενημερωτικές εκπομπές του MEGA, τόσο τις καθημερινές όσο και το Σαββατοκύριακο, αποτέλεσαν και τον Φεβρουάριο την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρησή τους.

Με γνώμονα πάντα την πολυδιάστατη ενημέρωση του πολίτη, τα γρήγορα αντανακλαστικά και τη διαρκή παρουσία εκεί όπου συμβαίνουν τα μεγάλα γεγονότα, το MEGA διατηρεί για έναν ακόμη μήνα το ασύγκριτο πλεονέκτημα στην προτίμηση του κοινού.

«Live News»: Απόλυτη κυριαρχία στην απογευματινή ενημέρωση Πάντα μπροστά από τις εξελίξεις, το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο παρέμεινε και τον Φεβρουάριο η κυρίαρχη επιλογή των τηλεθεατών για την καθημερινή τους απογευματινή ενημέρωση.

Η εκπομπή του MEGA διατήρησε την απόλυτη πρωτιά, κατακτώντας την κορυφή με μέσο όρο 17% στο γενικό σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό 18-54.

«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Στην κορυφή της πρωινής ενημέρωσης τις καθημερινές Η πρώτη ματιά στις ειδήσεις της ημέρας ήταν κατάκτηση της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» και τον Φεβρουάριο.

Το πρωινό μαγκαζίνο του MEGA με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη συνέχισε για έναν ακόμη μήνα με υψηλές επιδόσεις και κέρδισε την πρώτη θέση ανάμεσα στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές αλλά και τα ψυχαγωγικά προγράμματα στη ζώνη μετάδοσής του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέλαβε την κορυφή στο γενικό σύνολο με 19,7% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 15,4%.

«MEGA Σαββατοκύριακο»: Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών το Σαββατοκύριακο.

Η ενημέρωση δεν κάνει διάλειμμα τα Σαββατοκύριακα στο MEGA. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα μπήκε δυναμικά στη μάχη της τηλεθέασης και τον Φεβρουάριο κατακτώντας την κορυφαία θέση ανάμεσα στις επιλογές των τηλεθεατών με 11,2% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Στο γενικό σύνολο, το «MEGA Σαββατοκύριακο» κατέγραψε μέσο μερίδιο 15,8%. Το επιτυχημένο δημοσιογραφικό δίδυμο εξακολουθεί να προσφέρει με συνέπεια μια εμπεριστατωμένη και αναλυτική ματιά στα γεγονότα που απασχολούν τους πολίτες.