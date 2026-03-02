Αύξηση 13% στα έσοδα της Noval Property από μισθώματα.

Αύξηση της λειτουργικής της κερδοφορίας κατά 27% και σημαντική ενίσχυση των βασικών μεγεθών της κατέγραψε η Noval Property το 2025, προτείνοντας παράλληλα τη διανομή μερίσματος ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026.

Τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 37,8 εκατ. ευρώ, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 13%. Η άνοδος αποδίδεται στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, στη σύναψη νέων μισθωτικών συμβάσεων και στην ανανέωση υφιστάμενων με ευνοϊκότερους όρους, καθώς και στην ενίσχυση των μεταβλητών μισθωμάτων λόγω της βελτιωμένης πορείας των μισθωτών.

Η λειτουργική κερδοφορία (adjusted EBITDA) διαμορφώθηκε σε 26,2 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 5,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, καταγράφοντας άνοδο 27%, εξέλιξη που αντανακλά τόσο τη σημαντική αύξηση των μισθωτικών εσόδων όσο και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας. Αντίστοιχα, τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ από 10,9 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 68%, ενισχυμένα και από τη μείωση των χρηματοοικονομικών και φορολογικών επιβαρύνσεων.

Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Noval Property ανήλθε την 31η Δεκεμβρίου 2025 σε 693,6 εκατ. ευρώ, έναντι 648,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας αύξηση 45,3 εκατ. ευρώ ή 7%. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τόσο την ποιότητα και την αποδοτικότητα των ακινήτων εισοδήματος όσο και την πρόοδο των έργων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Παράλληλα, η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) διαμορφώθηκε σε 554,9 εκατ. ευρώ ή 4,39 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η εταιρεία παρέδωσε δύο νέα ακίνητα στην αγορά, το κτήριο μεικτής χρήσης Ardittos House στο Μετς και το σύγχρονο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, τα οποία απέκτησαν πιστοποίηση LEED Gold. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2026 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή κτηρίου γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας 199, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη του νέου συγκροτήματος γραφείων της κοινοπραξίας The Grid SA στο Μαρούσι, με προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Platinum.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, τόνισε ότι οι επιδόσεις της εταιρείας επιβεβαιώνουν τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανθεκτικού χαρτοφυλακίου ακινήτων και τη διαχρονική δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property αποφάσισε να εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025 ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 63% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.