Τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος προ προβλέψεων ανήλθαν σε 427,0 εκατ. ευρώ.

Πρόταση για διανομή μερίσματος ύψους 0,672 ευρώ ανά μετοχή και μεταφορά 244,4 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο ενέκρινε το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της έγκρισης των ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, το σύνολο των καθαρών εσόδων της Τράπεζας της Ελλάδος ανήλθε το 2025 σε 880,8 εκατ. ευρώ, έναντι 436,0 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 444,8 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 453,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε σχέση με τα 404,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε 427,0 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 31,9 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ μετά την ενίσχυση των προβλέψεων κατά 169,2 εκατ. ευρώ, τα κέρδη χρήσεως διαμορφώθηκαν σε 257,7 εκατ. ευρώ, από 82,9 εκατ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 13,3 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,672 ευρώ ανά μετοχή και παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, προβλέπεται η μεταφορά 244,4 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως σημειώνεται, κατά τη χρήση του 2025 το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε από τις καταθέσεις του στην Τράπεζα της Ελλάδος έσοδα ύψους 353,4 εκατ. ευρώ, έναντι 730,4 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι φορείς της γενικής κυβέρνησης έλαβαν 308,4 εκατ. ευρώ, από 392,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Σε επίπεδο εσόδων, το καθαρό αποτέλεσμα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις, ζημίες αποτίμησης και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος ανήλθε σε 685,2 εκατ. ευρώ, έναντι 191,4 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν σε 162,6 εκατ. ευρώ από 148,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από μετοχικούς τίτλους και συμμετοχές περιορίστηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 75,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 27,2 εκατ. ευρώ, από 21,0 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 2025 διαμορφώθηκε σε 221,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2024. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 4,6 δισ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα ασφαλείας της Τράπεζας ενισχύθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 21,3 δισ. ευρώ, από 15,8 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.