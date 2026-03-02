Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) ανήλθαν σε 1,64 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,7%, ενώ το μικτό κέρδος από παιχνίδια αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό, κατά 5,1%, φτάνοντας τα 1,02 δισ. ευρώ.

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ για τη χρήση 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη τόσο των διαδικτυακών όσο και των επίγειων δραστηριοτήτων του Ομίλου. Σύμφωνα με τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, το GGR διαμορφώθηκε στα 2,41 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 4,9% σε ετήσια βάση, με αιχμή το iGaming και τα VLTs, ενώ οι online δραστηριότητες αντιπροσώπευσαν το 32% των συνολικών εσόδων, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.

Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) ανήλθαν σε 1,64 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,7%, ενώ το μικτό κέρδος από παιχνίδια αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό, κατά 5,1%, φτάνοντας τα 1,02 δισ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην ισχυρή επίδοση του ΤΖΟΚΕΡ και του ΚΙΝΟ, καθώς και στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του διαδικτυακού καζίνο, το οποίο κατέγραψε αύξηση εσόδων σχεδόν 17% σε ετήσια βάση.

Παρά τη θετική εικόνα στα έσοδα, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν οριακή μείωση 0,9% και διαμορφώθηκαν στα 824,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα από την αισθητή αύξηση των λειτουργικών εξόδων, κυρίως λόγω υψηλότερων δαπανών διαφήμισης και μισθοδοσίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής στρατηγικής του Ομίλου. Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2025 ανήλθαν σε 483,4 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μικρή υποχώρηση 0,5% σε σχέση με το 2024, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση κατέγραψαν αύξηση 0,9%.

Ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η χρηματοοικονομική θέση του ΟΠΑΠ, με δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο 0,20x, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση γενναιόδωρης πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων. Εντός του 2025 καταβλήθηκε συνολικό μέρισμα 1,30 ευρώ ανά μετοχή, ενώ προβλέπεται επιπλέον διανομή 0,80 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της επιχειρηματικής συνένωσης με την Allwyn, η οποία αναμένεται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Σε δήλωσή του ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, ανέφερε τα εξής για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025: «Το οικονομικό έτος 2025 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο για τον ΟΠΑΠ, καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο GGR, γεγονός που οδήγησε στην επίτευξη των προβλέψεών μας. Τα αποτελέσματα του 2025 πήραν ώθηση κυρίως από τις εξαιρετικές επιδόσεις του ΤΖΟΚΕΡ, τη δυναμική ανάπτυξη του KINO και τη συνεχιζόμενη επέκταση των δραστηριοτήτων iGaming. Επιπλέον, στο τέλος του έτους, οι online δραστηριότητες συνεισέφεραν το 32% του GGR του ΟΠΑΠ – το υψηλότερο ποσοστό κατά τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα – ενώ η δυναμική του iLottery χαρτοφυλακίου μας συνέχισε να ενισχύεται. Επίσης, στις σημαντικότερες εξελίξεις του δ’ τριμήνου του 2025, περιλαμβάνονται οι ισχυρές επιδόσεις των VLTs και η αξιοσημείωτη ανάπτυξη του PowerSpin, που σημείωσε άνοδο 27%. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε ενθουσιασμένοι για την επιχειρηματική συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn, η οποία δημιουργεί έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των λοταριών και των τυχερών παιχνιδιών και προσφέρει στρατηγικά και οικονομικά οφέλη στους μετόχους μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β΄ τριμήνου του 2026. Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn θα διανείμει στους μετόχους 0,80 ευρώ ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επιπλέον του προμερίσματος ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. Συνολικά, μια νέα εποχή, η εποχή της Allwyn, έχει ξεκινήσει και προσβλέπουμε σε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης, το οποίο θα τροφοδοτηθεί από κορυφαίες καινοτομίες, μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης και την ισχυρή δέσμευσή μας στην κοινωνική συνεισφορά».