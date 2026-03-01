Δείτε τους αριθμούς της σημερινής κλήρωσης του τζόκερ.

Η κλήρωση του τζόκερ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 13, 25, 26, 32 και 44.

Τζόκερ ο αριθμός: 11.

Στη σημερινή κλήρωση του τζόκερ είχαμε τζακ ποτ.

Ο πίνακας κερδών

Για να παίξεις ομαδικά στο Τζόκερ οnline, αρκεί να αγοράσεις συμμετοχές από τα έτοιμα ομαδικά δελτία.

Παίζεις σε 4 απλά βήματα:

Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn

Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»

Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι)

Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς

Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!