«Θα δείτε τώρα και εσείς, έναν πύραυλο ο οποίος πέφτει πάρα πολύ κοντά» είπε ο δημοσιογράφος.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ κάλυπτε τις επιθέσεις από το Ισραήλ προς το Ιράν, καθώς και τα αντίποινα, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου.

Στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο Τελ Αβίβ βρίσκεται ο δημοσιογράφος Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος μετέφερε στον αέρα του δελτίου όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει 23:00, ένας πύραυλος έμελλε να προσγειωθεί από το Ιράν στο κέντρο του Τελ Αβίβ και σχεδόν πίσω από τον μάχιμο δημοσιογράφο. Ένα συγκλονιστικό, ομολογουμένως, στιγμιότυπο που παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqvodz1v7mh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Θα δείτε τώρα και εσείς, έναν πύραυλο ο οποίος πέφτει πάρα πολύ κοντά! Πέφτει πάρα πολύ κοντά μέσα στην πόλη! Αυτό είναι ένα απευθείας χτύπημα. Είδαμε ότι προσπαθούσαν να το αντιμετωπίσουν με πυρά, πέρασε όμως ο πύραυλος και χτύπησε μέσα στην πόλη, μπροστά μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ένα τεράστιο χτύπημα. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων αυτών και των αντιποίνων που βλέπουμε πύραυλο να περνάει την αεράμυνα, να την τρυπάει και να πέφτει μέσα στο κέντρο του Τελ Αβίβ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Ιωαννίδης.