Μίλησε για τη συνεργασία της με το Πρωινό του ANT1 στο παρελθόν.

Η Μαίρη Συνατσάκη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.

Αναφερόμενη στη συνεργασία της με το Πρωινό του ANT1 στο παρελθόν, η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε ένα συμβάν από συνέντευξη που θα ήθελε να έχει ξεχάσει…

«Θυμάμαι ένα απόσπασμα απ’ όταν ήμασταν στο Πρωινό με τον Γιώργο και τη Φαίη και ήμασταν με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο οι νέοι της παρέας, κάναμε πιο δύσκολες ερωτήσεις στους καλεσμένους, πιο… πικάντικες και κάπως είχε τεθεί το ερώτημα σε κάποιον ηθοποιό αν έχει χτυπήσει ποτέ γυναίκα και τώρα αυτό δεν πρέπει να το ρωτήσουμε, τότε κάπως το ρωτήσαμε και είχαμε γελάσει», είπε η Μαίρη Συνατσάκη.

«Αυτό ας πούμε δεν θα το ξαναέκανα ποτέ των ποτών», πρόσθεσε η Μαίρη Συνατσάκη.

Στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύντροφός της, Ίαν Στρατής ο οποίος διέψευσε τις φήμες πως θα βρίσκεται στη κριτική επιτροπή του YFSF.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrikqck67u1?integrationId=40599y14juihe6ly}